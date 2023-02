Valentinovo v Kranjski Gori predstavlja slikovito destinacijo, ki jo imenujejo ena najbolj romantičnih lokacij za pobeg. V dvoje lahko prisluhnete svojim korakom in snegu, ki škripa pod nogami, ko greste na sprehod do izvira reke Save – Zelencev ali pa zgolj do jezera Jasna, kjer vas čaka prava zimska pravljica. Ko je jezero dovolj poledenelo, lahko na njem drsate, lahko pa čas preživite ob srkanju mehurčkov penine v objemu zimske narave v enem od pravljičnih alpskih iglujev, ki so jih postavili ob jezeru. Igluji so ogrevani, za dodatno toploto poskrbijo še odeje. Prav tako vam v njem postrežejo večerjo ali pa zgolj sladico, morda le vročo čokolado.

Sankanje in hoja s krpljami

Zima prinaša številne priložnosti za zabavne aktivnosti. Če želite podoživeti že pozabljene trenutke otroške zabave oziroma se sprostiti na malo drugačen način, je sankanje kot nalašč za vaju. Poleg sankališča na smučišču v Kranjski Gori imajo organizirano tudi nočno sankanje na urejenih in osvetljenih sankaških progah. V Gozdu - Martuljku lahko najdete prvo osvetljeno sankaško progo v Sloveniji, ki je dolga 2500 metrov. Na vrh vas pripeljejo z motornimi sanmi ali terenskimi vozili. Če razmere dopuščajo, je možno tudi nočno sankanje.

Če so sanke vseeno malo preveč adrenalinske za vas, potem ne razmišljajte preveč in se odločite za krpljanje. Udeleženci organiziranega pohoda (preverite v nastanitvi ali v lokalnem TIC) dobijo posebne »velike noge«, ki jim v kombinaciji s posebnimi vezmi, ki imajo prosto peto, omogočajo neovirano gibanje. S pomočjo krpelj boste tudi v celem snegu ostali na površini, kar vam omogoča raziskovanje še neodkritih kotičkov zasnežene pokrajine, da pa bo vaše vandranje še boj romantično, se prijavite na sprehod, ko je zunaj tema. Z naglavno lučko in krpljami lahko na snegu občudujete sončni zahod in polno luno, ki sta najlepša v zasneženi divjini, ki jo boste našli v okolici Mojstrane, ki je idealno izhodišče za dolino Vrat, Radovne in okoliških znamenitosti. Seveda čez dan.

Harmonija telesa in duha

Topel objem in stisk rok bo poskrbel, da vas ne bo zeblo, pa vendar, ko boste gazili do kolen po celem snegu, boste konec dneva veseli tople savne in sprostitvene masaže. Sprostitveni center v hotelu Kompas ponuja velnes doživetja, ki vas bodo napolnila z novo energijo in okrepila vaš imunski sistem. Ponujamo tudi različne terapije, s katerimi lahko svojemu telesu pomagate do ravnovesja.

Wellness Larix v hotelu Ramada Resort Kranjska Gora je oaza sprostitve in miru. Na voljo so bogate vodne površine z ogreto vodo, masažni bazeni in kotiček za najmlajše. Svet savn vabi ljubitelje toplote, posebno razvajanje pa si lahko privoščite v Vita centru, kjer ponujajo široko paleto kozmetičnih storitev in masaž. Dovolite, da vaše skrbi odnese voda. Vabi vas kar 400 kvadratnih metrov vodnih površin, med katerimi sta tudi notranji bazen z vodo, ogreto na 30 stopinj Celzija, in whirlpool s 36 stopinjami Celzija. Vodni učinki v masažnem bazenu bodo ogreli, zmehčali in sprostili vaše telo. Plavajte v bazenu, privoščite si vodno masažo in počivajte na ležalnikih z razgledom na naravo.