Te testenine so neverjetne! Čudovite so takrat, ko na razpolago nimamo veliko zelenjave, torej predvsem v hladnih mesecih. Za pripravo potrebujete le sestavine, ki jih najbrž imate vedno doma. Brez skrbi, okusi so resnično božanski in res se ne zdi, da kaj manjka.

Za pripravo potrebujemo:

Česen – Pečen česen je milijone led oddaljen od surovega ostrega česna. Med peko se naredi prava mala čarovnija, saj se česen spremeni v skoraj že sladko kremasto poslastico. Seveda je bolj blag in tudi diši bolj blago, a res lepo. Glavica česna se morda zdi veliko, vendar pa je pečen česen res bolj blag. Ena glavica česna je dovolj tudi za štiri porcije.

Testenine – Uporabite lahko špagete, fusile ali metuljčke. Pravzaprav katere koli, morda je pomembno le to, da se nanje lahko ujame čudovita omaka.

Olje – Če le lahko, uporabite olivno olje, saj ima največ okusa in zato lepo zaokroži jed. Seveda pa bi bila jed fenomenalna tudi z maslom.

Začimbe – Za pripravo potrebujete sol (tudi za soljenje kropa za testenine) in poper. Lahko dodate še nekaj pekočega – sušen čili ali pa kar mleti čili.

Sušene paradižnike – Za dodatno sladko noto dodajte sušen paradižnik. Uporabite kar tistega, ki je vložen v olje. Lahko pa dodate polovico žličke paradižnikovega koncentrata ali pa ga v celoti izpustite.

Peteršilj – Peteršilj ni nujen, vendarle pa lepo osveži celotno jed. Lahko bi dodali tudi baziliko.

To so osnovne sestavine, ki zagotavljajo odlično jed. Če pa si zaželite še več, dodajte še morda tunino, pa svežo špinačo, parmezan.

Jed je najboljša sveže pripravljena. Lahko pa česen spečete vnaprej in česnovo kremo (=pečen česen, izdolben in zmečkan) hranite v neprodušno zaprti skledici nekaj dni.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 porciji)

1 cela glavica česna (cela, NE razdeljena na stroke)

5 žlic olivnega olja (ali masla)

200 g špagetov (ali katerih drugih testenin)

sol, poper

sušen feferon ali mleti čili

svež peteršilj za postrežbo (ali bazilika ali pač nič)

PRIPRAVA

Vzemite manjši kos papirja za peko ali alufolije, na sredo postavite celotno glavico česna, jo pokapajte z žlico olja ter stisnite skupaj v culico. Culico postavite v pečico, ogreto na 200°C za približno 30 minut. Česen se mora popolnoma zmehčati. Po pol ure previdno (kar s kuhinjsko brisačo) stisnite culico in če je mehko, je česen pripravljen. Previdno ga vzemite iz pečice. Posamezni stroki morajo biti zelo mehki. S prsti meso česna kar iztisnite ven. Nato mehko, rahlo obarvano meso česna stisnite z vilico, da dobite kremo.

Testenine skuhajte v vreli soljeni vodi po navodilih na embalaži. Ko so kuhani, NUJNO prihranite skodelico vode, v kateri so se kuhali.

Česnovo kremo, narezane sušene paradižnike in štiri žlice olja združite v ponvi ali kozici ter premešajte. Dodajte sol, poper in toliko vode, v kateri so se kuhane testenine (za začetek 4 žlice), da dobite kremasto omako. Vanjo prenesite pravkar kuhane testenine, nežno premešajte in po potrebi dolijte še nekaj testeninske vode. Poskusite in dosolite/dopoprajte po okusu.

Testenine, obdane s česnovo omako s koščki paradižnika servirajte, potresite s svežim sesekljanim peteršiljem in po želji okrasite s čilijem. Takoj postrezite.