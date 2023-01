Potem ko si je Luka Dončić na tekmi proti Phoenixu zvil gleženj že v tretji minuti ter nato izpustil preostanek, je obstajala skrb, da bi lahko šlo za poškodbo težje narave. A pri Dallasu so si oddahnili, saj se je hitro izkazalo, da temu ni tako in da bo 23-letni Ljubljančan kmalu nared za vrnitev na parket. Čeprav je dejal, da tekem lige NBA ne spremlja pogosto in da si raje pogleda evroligaške, pa Dončić zagotovo ni spregledal izjemnega večera Grka Giannisa Antetokounmpa. Pri zmagi Milwaukeeja proti New Orleansu s 135:110 je dosegel kar 50 točk, s čimer je le za pet točk zgrešil osebni strelski rekord v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Da je bil Grk proti New Orleansu resnično vroč, pričajo tudi podatki o metu. Iz igre je namreč zadel 20 od 26 metov, od tega tri trojke iz štirih poizkusov. Vse to v le 30 minutah na parketu. Antetokounmpo je 50 ali več točk dosegel petič v karieri in drugič v tem mesecu. 3. januarja jih je Detroitu nasul 55. »Izjemen je. Ostali se udobno namestimo na njegova ramena in uživamo v vožnji. Ko je tako vroč, ga moramo le podpirati. Če dobimo žogo, je na nas, da smo uspešni pri metu. A v večini napadov vemo, kdo nas bo reševal,« je pojasnil branilec Milwaukeeja Jrue Holiday. Antetokounmpo je sprva dominiral okoli obroča, ko pa je začutil, da je vroč, se je pomaknil za črto, ki označuje tri točke, in tako prišel do 50 točk. »Ko sem skočil za žogo v obrambi, sem bil že odločen, da bom metal za tri. Ne izide se vedno, a tokrat se je. Nič nisem okleval. Imel sem moč v nogah, da se dobro namestim, odrinem in nato le spremljam, kako žoga potuje v obroč. To je izjemen občutek in nikoli ga ne jemljem kot samoumevnega, saj ne pride pogosto,« je razglabljal Giannis Antetokounmpo.

Zvezdniki v ligi NBA so sicer v letošnji sezoni strelsko izredno navdahnjeni. Do zdaj so 50 ali več točk na eni tekmi dosegli že kar 18-krat. Pred vikendom Vseh zvezd se je le dvakrat v celotni zgodovino zgodilo, da so bili uspešnejši. Če se bo trend nadaljeval, bodo do konca sezone postavili rekordno znamko. To v rokah drži sezona 1965/66, ko so 50 ali več točk dosegli v povprečju vsako 40. tekmo. Svoj pečat je v letošnji sezoni v tem pogledu pustil tudi Luka Dončić, ki je 50 ali več točk dosegel na treh tekmah. V klubu 50 so še Stephen Curry, Joel Embiid, Devin Booker, Jayson Tatum, Donovan Mitchell, Damian Lillard, Anyhony Davis, Klay Thompson, Pascal Siakam in Darius Garland.

Med njimi pa vsaj zaenkrat ni LeBrona Jamesa, ki bo v kratkem postal najboljši strelec lige NBA v zgodovini. V športni javnosti onkraj Atlantika še vedno odmeva dogajanje na tekmi proti Bostonu, ko je ob izenačenem izidu v zadnjem napadu James prodiral pod koš za zmago. Ob polaganju ga je očitno in močno po roki udaril zvezdnik Bostona Jayson Tatum, a delilci pravice kljub dobrim položajem niso zapiskali prekrška, LA Lakers pa so nato po podaljšku izgubili. Sodniška organizacija se je po dogodku hitro opravičila in priznala, da bi sodniki morali zapiskati osebno napako, James pa bi imel s črte prostih metov priložnost, da odloči tekmo. Igralci LA Lakers so po vrsti pozvali vodstvo lige NBA, da morajo tudi sodniki odgovarjati za napake in biti kaznovani, tisti najbolj goreči pa so izbrskali zaskrbljujoč podatek. Ko Bostonu namreč tekme sodi Eric Lewis, ki je bil pod košem in imel najlepši pogled na udarec Tatuma po roki Jamesa, ima razmerje zmag in porazov 36-2.