Sarajevo. Poročilo sarajevske policije je razkrilo, da je življenje na Balkanu priljubljene slovenske pevke Senidah resno ogroženo. Napad nanjo je načrtovala kriminalna združba Admirja Arnautovića, njenega nekdanjega menedžerja. Ta je namreč prepričan, da mu je Senidah dolžna cel kup denarja, ker naj bi vanjo vlagal in ji pomagal pri vzponu kariere, ona pa mu je morala plačevati velik delež zaslužka. In ta zadnje čase zaradi njene silne priljubljenosti ni bil majhen. Senidah se je z Aranutovićem, v podzemlju znanim kot Šmrk, poslovno razšla leta 2020. Vse od takrat je njeno življenje očitno ogroženo.

Kot so pisali bosanski in srbski mediji, gre za tako imenovano estradno mafijo. Senidah naj bi že leta 2020 grozili s smrtjo, tako da je morala pobegniti iz Sarajeva. Julija 2021 je bila na hišo njenega sodelavca v Sloveniji vržena bomba, marca lani pa je eksplozija v Sarajevu raznesla avtomobil njenega novega menedžerja.

Admirja Arnautovića so lani v BiH aretirali na podlagi suma organiziranega kriminala (trgovina z drogo), pranja denarja in drugih kaznivih dejanj. Trenutno je še vedno v priporu in čaka na vložitev obtožnice. Med dokazi so tudi prisluhi pogovorov med člani združbe prek aplikacije sky, ki je priljubljena med kriminalnimi združbami. Dele poročila sarajevske policije so pridobili tudi nekateri mediji v BiH, med njimi televizija Hayat in portal Raport.ba. In prav tu so tudi zelo natančne navedbe, kaj so nameravali narediti slovenski pevki. Napad nanjo so načrtovali večkrat. Senidah so hoteli pretepsti, raniti ali politi s kislino po obrazu. »Zavedajoč se, da jo bodo s tem hudo poškodovali, škodovali njenemu zdravju oziroma ogrozili mir v državi, kar je bil tudi njihov namen,« piše v poročilu policije.