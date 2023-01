Zeitenwende* na požiralniku

Diplomatski posveti vsake države so načeloma inventura opravljenega dela v minulem obdobju in zastavljanje ciljev za naprej. Prvi diplomatski posvet po prevzemu oblasti Golobove vlade ni bil nič drugačen. Ponavadi takšna srečanja pozorno spremljajo tuji diplomati. Iz njih poskušajo razbrati zunanjepolitično delovanje države v naslednjem obdobju. Če so pozorno prisluhnili trem glavnim nosilcem zunanjepolitičnega delovanja Slovenije, so lahko ugotovili, da tudi naša država – podobno kot pred njo Nemčija in EU kot celota – stopa na pot velikih sprememb.