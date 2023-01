Elektronski sistem cestninjenja na Hrvaškem od konca 2024

Elektronski sistem cestninjenja na Hrvaškem bo začel delovati najprej konec leta 2024, so sporočili s hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Sistem bo brezstičen, plačevanje cestnine pa bo mogoče prek naprave za brezstično plačevanje cestnine ENC in sistema za samodejno odčitavanje registrskih tablic.