Po zmagi proti Bahrajnu v zadnjem krogu drugega dela, ki je Hrvatom prinesla končno deveto mesto in predčasno slovo od SP 2023, je pred mikrofone in kamere hrvaške televizijske postaje RTL v Malmöju stopil selektor Hrvoje Horvat – in šokiral! Že med prvim vprašanjem simpatične novinarke Ines o razpletu dvoboja z Bahrajnom je 45-letni Horvat, sin legendarnega očeta z enakim imenom in priimkom ter zlatega olimpijca iz Münchna 1972 (oba imata tudi enak vzdevek – Cveba), delal čudne grimase, zavijal z očmi in v kamero pošiljal srčke, ki jih je oblikoval s palcema in kazalcema obeh rok. Ko ga je novinarka vprašala, ali se tudi po neuspehu na SP vidi kot selektor, je Hrvoje Horvat odgovoril: »Trenutno komaj čakam, da vidim svojo družino, potem pa bomo videli. Ivanu Baliću (nekdanji vrhunski rokometaš in zdajšnji Horvatov pomočnik, op. p.) sem obljubil nekatere stvari. A jih ne bi komentiral, saj gre za preveč intimne zadeve.«

Na vprašanje, ali ima podporo hrvaške zveze, se je očitno odzval le z odpiranjem ust, iz katerih ni bilo slišati niti glasu. Ko ga je novinarka po nekaj sekundah opozorila, da ne sliši ničesar, je Horvat (od lani je tudi trener nemškega Wetzlarja) dejal: »Kaj je bilo? Se je zgodila kakšna napaka? Odgovoril sem na vprašanje in ne bom še enkrat.« Na intervju so se takoj odzvale nekatere hrvaške rokometne legende. »To je sramota in kaj takšnega nisem doživel nikoli v življenju. To je zelo nespoštljivo in nedopustno. V Splitu pravimo: 'vrime je' (v prevodu: čas je). Torej, Cveba Horvat, 'vrime je'. In vsi tisti, ki so ga pripeljali, 'vrime je',« je bil oster Petar Metličić. Tudi Božidar Jović ni varčeval s kritikami: »Sram naj ga bo. In tudi vse tiste, ki so takšnega lika postavili za selektorja. To je velika klofuta za rokomet, hrvaški šport, novinarstvo...« Na kritike na Horvatov račun se je že odzvala hrvaška zveza z izjavo, da je nastop na SP 2023 neuspeh, kar verjetno pomeni, da bi sedanji selektor utegnil kmalu biti že nekdanji. Toda v bran mu je spet stopila sestra Jadranka Sparks, vdova nekdanjega rokometaša Iztoka Puca, v njenem zapisu na družbenih omrežjih pa ni manjkalo žaljivih besed, kot so gnoji, bedniki, hijene...

Ostal je v hotelski sobi

Nekdanji španski rokometaš in reprezentant Chema Rodriguez je lani postal selektor Madžarske, potem ko je bil tri leta pomočnik. Pred dnevi jo je senzacionalno popeljal v četrtfinale SP, a je odločilno tekmo – prespal. V skupini v Göteborgu je imela Madžarska šest točk, o njeni usodi pa je odločala prav zadnja tekma med Švedsko (že uvrščena v četrtfinale) in Portugalsko (pet točk). Madžari so za napredovanje med elitno osmerico nujno potrebovali zmago gostiteljev proti Portugalcem, ki bi jim za napredovanje zadoščal že remi (v prvem delu SP so ugnali Madžarsko s 27:20), vendar so izgubili proti Švedom s 30:32 in izpadli.

Toda 43-letni selektor Chema Rodriguez odločilne tekme za napredovanje ni videl niti v živo niti na televiziji. »Priznam, nisem je gledal. Že vse naše tekme na prvenstvu so zame zelo stresne, zato se nisem želel še bolj živcirati z ogledom drugih. Prav zato sem ostal v svoji hotelski sobi in nepričakovano zaspal, medtem ko sta Švedska in Portugalska odločali o tem, ali bomo napredovali v četrtfinale. In na srečo smo,« je priznal Chema Rodriguez, ki je za izid tekme izvedel od reprezentančnega kondicijskega trenerja, ko je ta po tekmi prišel v njegovo sobo.

Zanj je beseda zakon

Za (ne)pričakovano potezo se je odločil črnogorski selektor Zoran Roganović, ki je po zadnjem nastopu proti Sloveniji v Krakovu odstopil. Zdaj 45-letnik s Cetinja je bil nekoč odličen desni zunanji igralec in reprezentant, ki je večino kariere preživel na Švedskem, kjer je bil med letoma 2003 in 2016 član Lugija, nato pa po eno sezono Malmöja in Lunda, kjer je tudi končal igralsko pot. Pred štirimi leti in pol je postal selektor Črne gore, s katero je na EP 2020 dosegel prvo zmago v zgodovini med evropsko elito (Srbija je klonila z 21:22), dve leti kasneje pa na Euru najboljšo dosedanjo najboljšo uvrstitev (11. mesto).

Roganoviću pogodba z domačo zvezo poteče po koncu SP, a je ni želel podaljšati. »Zagotavljal sem, da se bomo uvrstili v kvalifikacije za OI 2024, vendar nisem uspel. In zame je dana beseda pomembnejšega od vsega. O tem, da ne bom podaljšal pogodbe, sem obvestil tako predsednika kot zvezo. Ni jim bilo lahko, prepričevali so me, naj še enkrat dobro premislim, toda moja odločitev je dokončna. No, mogoče se bom kdaj kasneje vrnil, ko bom boljši in pametnejši,« je dejal Zoran Roganović, ki ima poleg črnogorskega tudi švedsko državljanstvo, od leta 2019 pa je trener tamkajšnjega prvoligaškega kluba Eskilstuna Guif.

Danes se začenja četrfinale SP Sklepni boji na SP se začenjajo z današnjimi štirimi četrtfinalnimi tekmami, ki jih bosta gostili dvorani Tele2 Arena v Stockholmu in Ergo Arena v Gdansku, vsaka po dve. Na Švedskem bosta obračuna Danska – Madžarska (ob 18. uri) in Švedska – Egipt (20.30), na Poljskem pa ob istih urah Norveška – Španija in Francija – Nemčija. Zmagovalci se bodo uvrstili v petkov polfinale, poraženci v skupino od petega do osmega mesta, vse tekme pa bodo v Stockholmu.