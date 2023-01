Pred začetkom sezone v odbojkarski ligi prvakov so si v taboru ACH Volleyja želeli, da bi do zadnjega kroga ostali v igri za napredovanje v izločilne boje. »Perugia bo ne samo favorit naše skupine, bo tudi eden glavnih kandidatov za končni naslov. Ziraat Bank in Düren sta ekipi, ki sta premagljivi. Z njima se lahko borimo za drugo mesto, ki prinaša nadaljevanje tekmovanja v ligi prvakov, ali pa v najslabšem primeru za tretje, kar bi pomenilo, da bomo evropsko pot nadaljevali v pokalu CEV,« je takrat dejal Radovan Gačič, trener ljubljanskih odbojkarjev.

Dosedanje tekme v skupini E so potrdile njegove besede. Perugia je nepremagljiva ne samo v ligi prvakov, brez poraza je še vedno tudi v italijanskem prvenstvu, prav tako je osvojila svetovno klubsko prvenstvo. Po dve zmagi imajo Ljubljančani in turški odbojkarji, pri eni je Düren, ki je praktično že končal evropsko sezono. Konec novembra so v polni dvorani Tivoli s 3:2 slavili zmago aktualni turški državni prvaki, ki so v domačem prvenstvu po 16. odigranih krogih na drugem mestu.

»Jasno je, da bi bili bolj zadovoljni, če bi si pred gostovanjem v Turčiji že zagotovili uvrstitev v izločilne boje. Ne glede na to smo lahko zadovoljni vsaj s tem, da smo si že zagotovili četrtfinale pokala CEV. Zdaj igramo za nagrado še z Ziraat Bank in po tej tekmi bo jasno, kdo bo svojo pot nadaljeval v ligi prvakov. Z dozdajšnjimi tekmami v svoji skupini smo lahko zadovoljni, škoda je le, da v Tivoliju proti Turkom nismo prišli do zmage, čeprav smo že vodili z 2:1 v nizih. V četrtem nizu smo imeli v končnici dve, tri situacije, ko bi lahko iztržili tudi kaj več. Tekma je bila zelo izenačena, je pa res, da smo imeli takrat veliko težav s poškodbami. Manjkal je Filip Šestan, kar se nam je poznalo,« se je prve medsebojne tekme dotaknil Gačič.

Ljubljančani so v Ankaro pripotovali že v ponedeljek zgodaj popoldne, tako da so imeli zvečer tudi že trening. Enega so imeli še včeraj, tako da bodo dobro pripravljeni na svojega nasprotnika. »Na vsaki tekmi je pomembno, kako uspešna je ekipa pri servisu in sprejemu, mislim pa, da bo tokrat odločilna igra v bloku in obrambi. Če nam bo uspelo odigrati na približno podobni ravni, kot smo igrali na prvi tekmi, in še za malenkost boljše, se lahko nadejamo zmage,« je optimistično razpoložen trener ACH Volleyja, ki na preboj v izločilne boje čaka vse od sezone 2012/13, ko je v skupinskem delu tekmovanja osvojil drugo mesto, boljša je bila le Macerata iz Italije, za njim pa nemški Unterhacing in belgijski Lennik. Na poti do četrtfinala jim je nadaljevanje preprečila še ena italijanska ekipa, in sicer Cuneo, ki je na koncu igrala celo v finalu, kjer je izgubila z rusko Lokomotivo iz Novosibirska.

Tudi če se Ljubljančani ne uvrstijo v izločilne boje lige prvakov, bo slovenska odbojka v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju imela svoje predstavnike. Eden od njih je seveda Gregor Ropret, ki bo s Perugio med kandidati za naslov evropskega klubskega prvaka, druga dva pa sta Dejan Vinčić in Žiga Štern, ki bosta s Friedrichshafnom v skupini B ne glede na razplet današnjega gostovanja na Poljskem pri Jastrzebskem na drugem mestu. V dobrem položaju je tudi Sašo Štalekar, ki pa bo moral s svojo ekipo Berlin Recycling Volleys doma premagati še enega poljskega predstavnika, in sicer Zawierce. Pred zadnjim krogom sta obe ekipi zmagali po trikrat, na prvem mestu pa je z zmago več turški Halkbank Ankara.