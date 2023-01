Minuli konec tedna smo bili povabljeni na uradno predstavitev nove parfumerije Douglas. Podjetje s sedežem v Düsseldorfu velja za vodilnega prodajalca vrhunskih kozmetičnih izdelkov v Evropi, na slovenski trg pa je že pred časom vstopilo s spletno prodajo. »Priznati moram, da smo dobro leto dni iskali primerno lokacijo za parfumerijo. Ponosni smo, da smo jo našli v samem srcu Ljubljane, na Kongresnem trgu, v hiši iz 17. stoletja,« je povedala Adrijana Bokan, izvršna direktorica parfumerije Douglas, in dodala, da so veseli priložnosti za vrnitev v Slovenijo. »Po odprtju spletne trgovine je bil naslednji korak odprtje fizične trgovine v Ljubljani. Zelo me veseli, da imam po 14 letih vodenja parfumerije Douglas na Hrvaškem končno priložnost odpreti parfumerijo v svoji domovini. Prav z namenom, da kupcem zagotovimo luksuzno izkušnjo, se lahko pohvalimo s konceptom 'flagship store', v naslednjih treh letih pa se nameravamo razširiti še z desetimi do 12 poslovalnicami po Sloveniji,« je pojasnila Bokanova.

Ekskluzivne kozmetične znamke

Med sprehodom po razgibani parfumeriji, kar omogoča tudi arhitektura hiše iz 17. stoletja, smo si lahko ogledali bogat izbor luksuznih blagovnih znamk. Kot je dejala Bokanova, parfumerija izstopa po edinstvenih novostih in bogati ponudbi kakovostnih izdelkov lastne blagovne znamke Douglas ter številnih ekskluzivnih kozmetičnih znamk, kot so By Terry, IT Cosmetics, Kylie Cosmetics in Anastasia Beverly Hills, ter znamk nišnih parfumov, med drugim Zarkoperfumes, Xerjoff, Maison Margiela. »V ponudbi imamo tudi Rituals, Voluspa, Kora Organics, Atelier Rebul in še mnogo več,« je naštevala direktorica in dodala, da je v parfumeriji Douglas lepota življenjski slog in da ta občutek svojim strankam posreduje z dostopnostjo izdelkov. »Zadovoljstvo strank je bila vodilna misel pri zasnovi trgovine, ki zelo nazorno izraža vizijo parfumerije Douglas – strankam zagotoviti najboljše, kar lahko ponudi ta svet.«

V Ljubljani je sicer ponudba z dišavami in kozmetičnimi izdelki velika. Poleg trgovine Ikona, ki ima v pritličju butični kotiček z najboljšimi dišavami, so tukaj še oddelki v Nami, Maxiju, DM in Müllerju. A kot pove sogovornica, se Douglas razlikuje po številu različnih znamk in servisnih uslugah: »Smo luksuzna blagovna znamka, ki je dostopna vsem. Ne delamo nikakršnih razlik med kupci.«

Strankam, ki jih nagovarjajo, so primerne tudi cene. »Usposobljen kader, ki svetuje v parfumeriji, zna prisluhniti željam in težavam strank. Zna svetovati, kako izbrati ustrezno kozmetiko za nego kože. Morda predlaga cenejši tonik, pa zato nekoliko dražjo in kakovostno negovalno kremo,« je pripovedovala Bokanova in poudarila, da pri izbiri parfuma igrajo pomembno vlogo pH-vrednosti kože ter individualen občutek vsake osebe.

Poleg številnih novosti, ki jih parfumerija ponuja svojim obiskovalcem in kupcem, kot so Douglas Beauty Card, ekskluzivni »niche« dišavni kotiček ter ponudba nege in ličil, so na voljo tudi vrhunske storitve svetovanja o ličenju, negi kože, dnevnem in večernem mejkapu ter podobnem. »Na naši spletni strani douglas.si in družbenih omrežjih bomo redno objavljali informacije o dogodkih in delavnicah, ki se bodo ob koncih tedna odvijali pri nas,« je še povedala sogovornica.