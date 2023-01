Policija je bila ob okoli 12.30 obveščena o dogodku na območju Policijske uprave Maribor, kjer se je v bazenu utapljal otrok. Otroka so odpeljali v bolnišnico, a je kljub zdravstveni pomoči v bolnišnici umrl, so sporočili mariborski policisti.

Policisti intenzivno zbirajo obvestila o okoliščinah dogodka. Na kraju sta dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka, so še navedli.

Uprava za zaščito in reševanje je pred tem objavila, da se je nekaj pred 12. uro v Termah Ptuj na bazenih med plavanjem ponesrečila mladoletna oseba. Reševalci iz vode na bazenu so poškodovani osebi nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, ki so jo nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico Ptuj.