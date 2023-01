Vrniti jim je treba ugled in dvigniti plače

Bb reorganizaciji ministrstva za izobraževanje in postopku imenovanja novega ministra Darja Felde so vse glasnejša opozorila, da na šolah zmanjkuje učiteljev. Poročali smo že, da povprečna starost šolnikov v osnovni šoli dosega petinštirideset let, v srednjih šolah pa devetinštirideset let. Po pričakovanjih se bo v naslednjem desetletju upokojila petina učiteljev v osnovnih šolah in skoraj tretjina v srednjih šolah.