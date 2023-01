»V mestu Brovari je helikopter padel v bližini vrtca in stanovanjske stavbe. V vrtcu so bili otroci in zaposleni. Zabeležili smo žrtve,« je na Telegramu sporočil Kuleba.

Policija je zatem sporočila, da je umrlo najmanj 16 ljudi, med njimi dva otroka. Med smrtnimi žrtvami so tudi ukrajinski notranji minister Denis Monastirski, njegov namestnik in še en visoki ukrajinski predstavnik, ki so bili na krovu helikopterja, so dodali.

22 ljudi je bilo poškodovanih, med njimi deset otrok. Vse poškodovane so prepeljali v bolnišnice.

Preiskava dogodka še poteka.

Na kraju strmoglavljenja so reševalci, policija in gasilci. Otroke in zaposlene so po strmoglavljenju helikopterja evakuirali iz vrtca, je še povedal Kuleba.

Mesto Brovari z okoli 100.000 prebivalci se sicer nahaja na obrobju ukrajinske prestolnice Kijev.