Kot so pojasnili pri Slovenskih železnicah, se je vlak iztiril med postajama Birčna vas in Uršna sela v torek ob 21.25 zaradi podrtega drevja, ki je bilo zunaj progovnega pasu in je padlo na železniško progo. Na vlaku je bilo sedem potnikov, strojevodja in dva sprevodnika. Dva potnika sta bila lažje poškodovana in so ju prepeljali v novomeško bolnišnico, so sporočili.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje pa so bili v nesreči poškodovani trije potniki. Kot so sporočili, se je zaradi podrtega hrasta iztiril prvi vagon motorne kompozicije. Gasilci iz Novega mesta, Šmihela in Stranske vasi so pregledali kraj dogodka ter s tehničnim posegom vstopili v prevrnjeni vagon. Nepoškodovane osebe so prepeljali do Novega mesta, poškodovane pa na kraju oskrbeli in prenesli do ceste. Reševalci so jih prepeljali v nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Železniška proga Metlika-Ljubljana bo do odprave posledic nesreče zaprta, za potnike bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

V Slovenskih železnicah so sicer zatrdili, da na železniški progi Metlika-Ljubljana redno odstranjujejo drevje, ki se nagiba nad železniško progo. To so zaradi težkih vremenskih razmer nazadnje očistili v torek ob 18. uri.

Sicer pa so so zaradi težkega snega v torek večkrat zapirali več železniških prog, med drugim tudi progo med Borovnico in Logatcem, kjer je zapadlo do 20 centimetrov novega težkega snega, so še zapisali v sporočilu za javnost.