Fak je po tretjem mestu na četrtkovi posamični preizkušnji tudi na današnji s skupinskim startom bolje opravil strelski del s štirimi nastopi. Po enkrat je zgrešil leže in stoje ter se v zadnjem krogu boril za deseterico.

Na koncu je v teku nekoliko popustil in za zmagovalcem na 13. mestu zaostal 1:21,2 minute, za deseterico pa dobre tri sekunde.

»Danes se nisem počutil najbolje na progi. Na strelišču sem napako naredil na prvem streljanju. Zaradi vetra sem naredil korekcijo na puški, a je en strel vseeno ušel ven. Potem sta sledili dve ničli in sem se lepo pomaknil na šesto mesto. Načrt je bil, da napredujem tudi na zadnjem postanku, a sem znova enkrat zgrešil in nazadoval. Nato se tudi na progi nisem počutil najbolje in sem izgubil še dve mesti,« je nastop za Smučarsko zvezo Slovenije ocenil Fak.

»V Ruhpoldingu smo videli veliko število tekem. Za nas je bil vrhunec tretje mesto Jakova na individualni tekmi in tudi današnje 13. mesto je dobro. Na splošno mislim, da smo v dobri formi in komaj čakamo na tekme v Antholzu,« pa je dodal trener slovenske biatlonske reprezentance, Nemec Ricco Gross.

Boe je po nekaj težavah na strelišču, skupaj je zgrešil tri tarče, močno pritisnil v predzadnjem krogu, da bi se znebil tekmecev. Zadnje streljanje je opravil z eno napako, Christiansen pa je bil brezhiben in imel nekaj sekund naskoka pred rojakom, a ga je ta v zadnjem krogu zanesljivo ugnal na strmih klancih.

Christiansen je ciljno črto z dvema napakama na strelišču prečkal 19,3 sekunde za Boejem, Laegreid je prav tako z dvema zgrešenima streloma zaostal 35,3 sekunde.

Za Boeja je bila to že 11. zmaga na tekmah s skupinskim startom, s čimer le še za tri zaostaja za rekorderjema s 14., Norvežanom Olejem Einarjem Bjoerndalnom in Francozom Martinom Fourcadom.

Izjemni Norvežan še naprej prepričljivo vodi v skupnem seštevku, v katerem je zbral že 959 točk. Najbližji zasledovalec je Sturla Holm Laegreid s 785. Fak jih je doslej zbral 288 in ostaja 18. biatlonec sezone.

Karavana se bo po ženski preizkušnji s skupinskim startom (14.45), na kateri Slovenk ne bo na startu, preselila v italijansko Anterselvo. Prve preizkušnje bodo na sporedu v četrtek.