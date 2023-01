Precej znanih športnih osebnosti iz Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine je prišlo v Beograd v podporo omenjenemu projektu oddaj, ki so v produkciji Telekoma Srbije in Športnih iger mladih. »To je odličen projekt in vesel sem, da sem del tega. Pomembno je, da otroci razumejo šport, da se z njim ukvarjajo in da se tudi naučijo izgubiti,« je Tanjug povzel Čeferina.

»Fascinira me to, da so tukaj vključeni otroci iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Hrvaške, kar odraslim včasih predstavlja težavo,« je še povedal Čeferin in dodal, da bi si želel, da bi se v prihodnosti tudi otroci iz Slovenije pridružili projektu.

Večkrat pa se je v zadnjih letih govorilo o morebitni ustanovitvi regionalnega tekmovanja po vzoru lige v nekdanji Jugoslaviji. »Ne izključujem možnosti oblikovanja regionalne lige. Ampak trenutno je zelo tvegano organizirati takšno ligo v okviru naše regije ali nekdanje države," je dejal prvi mož evropskega nogometa.

Razširitev SP na 48 ekip po Čeferinovi oceni ni prav dobra poteza

Dotaknil se je tudi nedavno končanega svetovnega prvenstva v Katarju, kjer je zmagala Argentina, drugo in tretje mesto pa sta osvojili Francija in Hrvaška. »Čeprav je prvič po letu 2002 zmagala neevropska država, so spet na turnirju prednjačile evropske ekipe. Evropski nogomet je pred drugimi in tu sta tekmeca zgolj Brazilija in Argentina, vsi njuni igralci pa igrajo po Evropi,« je dejal Čeferin in dodal, da po njegovem razširitev SP na 48 ekip od 2026 naprej ni prav dobra poteza Mednarodne nogometne zveze Fife.

»To je težava Fife, ampak po mojem mnenju bo kakovost manjša. Več bo nezanimivih tekem. Ampak to ni težava Uefe in prav zaradi tega je EP kakovostnejše od SP,« je še povedal Čeferin, ki se je srečal tudi s predsednikom države Aleksandrom Vučićem.

Sam pa se bo 5. aprila potegoval za nov predsedniški mandat na čelu Uefe, kjer bo edini kandidat. »Veliko mi pomeni, da sem dobil podporo vseh 55 članic. To je velika stvar, ker nikogar ne moreš prisiliti, da je na tvoji strani, če si tega nisi zaslužil. Obenem je to dodatna motivacija in še večja odgovornost, trudil se bom, da jih ne razočaram,« je še povedal Čeferin.