Surovikin bo kot poveljnik zračno-vesoljskih sil po novem namestnik poveljnika ruske vojske v Ukrajini. Namestnika bosta tudi vrhovni poveljnik kopenske vojske Oleg Saljukov in namestnik načelnika generalštaba ruskih oboroženih sil Aleksej Kim, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

»Nova imenovanja v posebni vojaški operaciji v Ukrajini so povezana s širšim obsegom nalog in potrebo po tesnejšem usklajevanju med vsemi vojaškimi vejami in službami,« navaja rusko obrambno ministrstvo.

Ruska vojska se je v zadnjih mesecih soočala s kritikami zaradi niza porazov v Ukrajini. Med drugim so bili prisiljeni v umik iz mesta Herson, prestolnice istoimenske regije, ki si jo je Rusija ob Zaporožju, Donecku in Lugansku enostransko priključila.