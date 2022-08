Neenotni o zapiranju vrat državljanom

Zunanji ministri članic EU bodo prihodnji teden na neformalnem srečanju v Pragi govorili tudi o vprašanju ukinjanja izdaje vizumov za ruske državljane, o čemer med državami ni enotnosti. Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je včeraj dejala, da je na seji vladi priporočila, naj Slovenija takšne poteze ne sprejme, rekoč, da poskušajo sankcije proti Rusiji usmeriti proti tistim, ki podpirajo rusko agresijo v Ukrajini, ne pa proti navadnim državljanom, tudi tistim, ki iz države bežijo. Vlada odločitve, ki je vsaj za zdaj prepuščena vsaki članici EU posebej, še ni sprejela. Tudi v Avstriji so včeraj izrazili zadržke, rekoč, da bi ukinitev izdajanja vizumov onemogočila komunikacijo z rusko civilno družbo in opozicijo ter prizadela Avstrijce s svojci v Rusiji, je poročala APA. Proti se je izrekel tudi vodja evropske zunanje politike Josep Borell, ki pravi, da je treba biti pri ukrepih bolj selektiven, že prej se s potezo ni strinjal nemški kancler Olaf Scholz. Najbolj ukinitev izdaje vizumov na ravni EU zagovarjajo večina skandinavskih držav, baltske države ter Poljska in Češka, ki predseduje Svetu EU in je to vprašanje uvrstila na dnevni red ministrov. Če ukinitve izdajanja vizumov na ravni EU ne bo, bodo ruski državljani lahko zanj zaprosili v kateri od članic, ki jih bo izdajala, in z njim potovali po vsem območju schengna, kjer so lani od državljanov Rusije prejeli več kot 530.000 prošenj za vizum, kar je največ od vseh držav.