»V odgovor na zločinski napad režima v Kijevu v prvih minutah novega leta so ruske sile izvedle povračilno operacijo,« je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo, ki ni navedlo, kdaj se je napad zgodil, zapisali so le, da so napadli dve vojašnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruska stran trdi, da je napad na vojašnici, v katerih je bilo 1300 vojakov, terjal več kot 600 žrtev.

Ukrajinske lokalne oblasti so poročale, da je minulo noč na Kramatorsk padlo sedem raket, dve pa na sosednje mesto Kostiantinivka. Vodja urada ukrajinskega predsednika Kirilo Timošenko je sporočil, da je bila v napadih na Kramatorsk in Kostiantinivko ena oseba ubita, osem pa ranjenih. Tarča naj bi bili izobraževalna ustanova, industrijsko poslopje in garaža.

Ruske sile so po ukrajinskih navedbah danes napadle tudi mesto Zaporožje in vasi v regiji Dnipropetrovsk, pa tudi mesto Harkov, kjer je v napadih umrla ena oseba.

V Hersonu pa naj bi ruske sile del mesta napadle z zažigalnim strelivom, čeprav je njegova uporaba za civilne tarče z ženevsko konvencijo prepovedana.