Ivana Marković je na Facebooku pojasnila, da se je za objavo odločila zaradi »ogorčenja, občutka poraza in stanja šoka ter dejstva, da se kaj takšnega lahko zgodi v letu 2023 v drugem največjem mestu na Hrvaškem in na enem najbolj razvitih in naseljenih otokov«. Dodala je, da je Brač od kopnega oddaljen le 16 kilometrov.

Županja je poudarila, da bi morali vzpostaviti nujno helikoptersko medicinsko službo, ne pa da so otočani prepuščeni gliserjem, ki »včasih delajo, včasih pa ne«.

Po besedah županje je nosečnica v torek zjutraj začela krvaveti, z nujne medicinske pomoči na otoku so poklicali gliser, da bi jo prepeljal v bolnišnico v Split. Ker sta bila oba gliserja nevozna, so jo po več urah tja odpeljali s helikopterjem. V Split je hkrati njo prispel njen mož, ki se je na kopno odpravil z rednim trajektom.

V Splitu so ugotovili, da plod ni več živ, in žensko poslali domov z zdravili za prekinitev nosečnosti. Ženska je davi zaradi bolečin znova poklicala nujno medicinsko pomoč. Z možem sta se v Split odpravila z rednim trajektom, a je mrtvega otroka rodila že med potjo na trajektu.