Sušilnica bo stala na območju koprske centralne čistilne naprave. V njej bodo sušili komunalno blato iz občin Koper, Izola in Ankaran, iz katerih se odpadne vode stekajo v obdelavo in čiščenje v centralno čistilno napravo Koper, so pojasnili v koprskem javnem komunalnem podjetju. »Čistilna naprava Koper trenutno predela okoli 5500 ton komunalnega blata, za odvoz katerega po trenutni prevzemni ceni plačamo 1,1 milijona evrov,« je pojasnil Dimitrije Šamšal, predstavnik za odnose z javnostmi Marjetice Koper. Nova naprava dobavitelja Lesmarc+ ima zmogljivost 8500 ton letno in deluje na utekočinjen naftni plin.

Lani oktobra so koprski mestni svetniki potrdili rebalans proračuna, ki je bil potreben, da se javnemu podjetju zagotovijo sredstva za nakup in postavitev sušilnice blata v centralni čistilni napravi. Izvedbo projekta je Marjetica financirala z najetjem posojila, ki ga je odobrila občina, 20 odstotkov pa je zagotovila lastnih sredstev.

Podobno napravo imajo v Logatcu, a so jo morali lani po le nekaj mesecih delovanja zaustaviti zaradi hrupa in neznosnega smradu. Na Marjetici Koper zagotavljajo, da tovrstnih skrbi v primeru sušilnice na Serminu ni. Naprava naj bi bila namreč bolj tehnično dovršena, stala pa bo zunaj naselja. »Pri nabavi naše naprave smo veliko pozornosti namenili prav reševanju neprijetnih vonjav, ki nastajajo pri postopku sušenja. Iz tega razloga smo v tako imenovani pralnik zraka vgradili tristopenjsko filtriranje. Tako se bo zrak odvajal preko dveh kemičnih faz in zadnje biološke,« je zagotovil Šamšal. Kot je dodal, centralna čistilna naprava ni umeščena v območje zgoščene poselitve in zato ne moti okolice. Ob lokaciji čistilne naprave so že umeščeni tudi zbirni center odpadkov in posamezne dejavnosti Luke Koper.

Med glavnimi razlogi za odločitev o nakupu sušilnice blata so v Marjetici navedli, da je leta 2019 Madžarska sprejela omejitev sprejema in obdelave odpadkov iz drugih držav, strošek odvoza blata pa je v zadnjem času s 50 do 60 evrov za tono poskočil na več kot 200 evrov za tono.