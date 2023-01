Nekajevrsko dobroimetje za prvo izposojo električnega avtomobila prinaša že vozovnica ali druga oblika računa za prevoz z vlakom. Za nadaljnjo uporabo električnih avtomobilov pa lahko uporabniki ob predložitvi katerekoli vozovnice za vlak ali veljavne neuporabljene vozovnice za vlak kupijo dobroimetje s popustom na blagajnah Slovenskih železnic. Uporabnik si mora pred prvo izposojo naložiti aplikacijo in se registrirati, so navedli.

Strošek izposoje električnega avtomobila se obračuna po dejanski porabi po časovno-kilometrski tarifi z dodanim fiksnim stroškom in upoštevajoč dodatni popust ob vračilu avtomobila na parkirišči Slovenskih železnic z oznako Gremo zeleno, ki sta na Trgu OF in Vilharjevi ulici. Izposoja vozil je možna tudi na drugih lokacijah v Mestni občini Ljubljana, ki so razvidne z zemljevida v aplikaciji GreenGo.