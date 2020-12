Slovenske železnice: Potniški promet na drugem tiru

Dvanajst let osem ministrov in sedem vlad načrtuje, se dogovarja, ureja, obljublja in napoveduje – pa še niso na cilju. Ne, ne gre za kakšen futuristični mednarodni veleprojekt, za premikanje meja ali vzpostavljanje precedensa. Dvanajst let na petdeset let podlage bo preteklo, da bomo v Sloveniji znova vzpostavili stanje, ki nas bo popeljalo – na konec 19. stoletja.