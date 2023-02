Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je predstavil dva sistemska zakona, in sicer o infrastrukturi za alternativna goriva in o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Predloga predstavljata enega od osrednjih zakonodajnih projektov ministrstva za okolje, podnebje in energijo v tem letu, pripomogla pa naj bi k pospešitvi zelenega prehoda.

Kot je poudaril Kumar, moramo v Sloveniji vzpostaviti mrežo električnih polnilnic visokih moči, tudi oskrbovalna mesta za vodik, ladij na privezih Luke Koper. Kot je povedal, delež vozil na alternativni pogon pri nas zelo zaostaja, do konca leta lani jih je uspelo število teh vozil zvišati na 8000, v preteklosti je bilo v strategiji zapisano, da bo do l. 2030 prek 200.000 vozil na alternativni pogon. »V zakonu moramo vzpostaviti zadostne zakonske podlage za črpanje sredstev. Ključni cilji zakona so, da se ljudem omogoča zadostno mrežo za alternativna goriva, da bo pokritost v Slovenije uravnotežena, želimo namreč zagotoviti skladen razvoj mreže polnilnih in oskrbovalnih mest, zakon pa daje zakonsko podlago za stabilno financiranje.«

Posodobili bodo tudi sistem subvencij

Med glavnimi cilji predloga zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu so po navedbah ministrstva dostopna javna polnilna infrastruktura za vozila, skladen razvoj mreže polnilnic po celotni državi, ki ne bi upošteval le ekonomske upravičenosti infrastrukture, in stabilen dolgoročni vir financiranja mreže.

Slovenija po deležu vozil na alternativni pogon namreč precej zaostaja za povprečjem EU, zato upajo, da bo zakon to pomagal spremeniti. Nakupe takšnih vozil nameravajo med drugim spodbuditi s posodobljenim sistemom subvencij s posebnim poudarkom na posameznikih z nižjimi osebnimi dohodki.

Predlog drugega zakona med drugim prinaša poenostavitev postopkov za umeščanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov v prostor. Pri deležu obnovljivih virov energije se je Slovenija namreč znašla v velikem zaostanku, postopki za umeščanje tovrstne infrastrukture v prostor pa so trenutno zapleteni in dolgotrajni. Ukrepi se po navedbah ministrstva nanašajo predvsem na sončno in vetrno energijo. Kot zagotavljajo, bo okoljska zakonodaja še naprej v celoti spoštovana.