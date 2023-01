Zupančič je s položaja predsednika uprave Elektra Ljubljana odstopil sredi minulega meseca, in sicer dan pred menjavo nadzornikov v podjetju. Skupščina družbe je namreč decembra razrešila nadzornike Božidarja Godnjavca, Davorina Dimiča in Gorazda Justinka ter namesto njih za nadzornike s štiriletnim mandatom imenovala Korošca, med drugim nekdanjega prvega moža Elesa, Marka Naraločnika in Davida Skornška.

Zupančič, dolgoletni tesni sodelavec nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, je tudi nadzornik Petrola. Na skupščini te energetske družbe 23. januarja bo glavna tema odločanje o njegovi zamenjavi z Rokom Ponikvarjem, ki so jo v Slovenskem državnem holdingu (SDH) predlagali prav zaradi zakonske nezdružljivosti vodenja večinsko državnega elektrodistribucijskega podjetja s članstvom v nadzornem svetu. A od ponedeljka Zupančič torej ni več na čelu Elektra Ljubljana.