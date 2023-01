Najvišja možna cena obroka na študentske bone se pred tem ni dvignila vse od uvedbe evra leta 2007, so zapisali na ministrstvu. V zadnjih letih, še posebej v času epidemije covida-19, je zato prišlo do drastičnega osipa števila ponudnikov študentske prehrane. Pred desetimi leti je bilo ponudnikov več kot 700, leta 2019 jih je bilo 468, lani pa samo še 311, so dodali.

Zaradi inflacije so se znatno povečali pritiski, da morajo najvišjo določeno ceno zvišati. Ministrstvo je zato v okviru aktualnega razpisa za ponudnike subvencionirane študentske prehrane privolilo v dvig maksimalne višine cene študentskega obroka za dva evra. Pri pogajanjih so vztrajali, da nova maksimalna višina obroka ne sme presegati devet evrov, čeprav so nekateri drugi deležniki želeli še znatnejše povečanje, so pojasnili.

Ministrstvo za okrepitev inšpekcijskega nadzora

Nastali položaj je pokazal, da težavo predstavljajo razpisni pogoji, ki ne omogočajo zavrnitve ponudnikov, ki nesorazmerno dvigujejo cene obrokov ali izigravajo sistem in kot predpisana dodatna hoda študentom nudijo sadje in zelenjavo, ki ne ustreza predpisanim standardom. Zaradi zaznanih anomalij bo ministrstvo za delo pozvalo Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS), da znatno okrepi inšpekcijski nadzor nad ponudniki študentske prehrane in dosledno sankcionira kršitelje.

Januarja bo začel veljati tudi nov znesek najnižje bruto urne postavke začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, ki se bo predvidoma zvišal s 6,17 evra na približno 6,92 evra bruto. 1. marca pa bo sledila tudi redna uskladitev subvencije študentske prehrane. Takrat se bo skladno z inflacijo uskladila tudi višina štipendij. Na ministrstvu bodo preučili tudi možnosti naknadne izredne uskladitve višine subvencije študentske prehrane. V prihodnje pa bodo podrobneje preučili tudi pogoje glede izvajanja razpisa in možnosti zagotavljanja bolj kakovostnih in zdravih obrokov, so obljubili.

Na ŠOS zaskrbljeni zaradi podražitve študentske prehrane

Po navedbah ŠOS se je povprečna vrednost študentskega obroka s 1. januarjem zvišala za 1,76 evra. Zaradi hkratnega dviga subvencije bodo študenti tako po njihovih navedbah za posamezen obrok povprečno odšteli 1,08 evra več. Z novim letom je namreč v sistemu subvencionirane študentske prehrane prišlo do nekaterih sprememb, med drugim se tudi zaradi dviga maksimalne vrednosti obroka ter višine subvencije spreminjajo cene obrokov. V sistem je vstopilo nekaj novih ponudnikov, prav tako pa nekateri ponudniki s 1. januarjem ne nudijo več študentske prehrane, so sporočili iz ŠOS.

Na Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani so zaskrbljeni nad dogajanjem na področju študentske prehrane, saj je zvišanje doplačil za študentski bon pri večini ponudnikov še dodatno poslabšalo socialni položaj študentov. Zahtevajo sestanek predstavnikov študentskih organizacij, ministrstva za delo ter gostincev, na katerem bodo poiskali nujne rešitve za nastalo situacijo. Zaskrbljeni so tudi v Mladi Sloveniji in Slovenski demokratski mladini.