Po navedbah Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) je zaradi naraščajočih cen živil in stroškov dela ter ob nespremenjeni vrednosti subvencioniranega obroka v preteklih letih drastično upadlo število ponudnikov prehrane. Pred desetimi leti jih je bilo 743, lani zgolj 311. Med letoma 2015 in 2022 so se po podatkih državnega statističnega urada hrana in brezalkoholne pijače podražile za 34,48 odstotka.

»Dvig cen obrokov so zato na ŠOS pričakovali, ob tem pa želeli ponudnike spodbuditi, da se v sistem vključijo oziroma v njem ostanejo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Glede na rast stroškov in vse manjšega števila ponudnikov subvencionirane študentske prehrane so se namreč na ŠOS prvič, odkar v Sloveniji obstaja ta sistem, strinjali z dvigom maksimalne vrednosti obroka s sedem na devet evrov. Še pred tem pa so v zakonu za urejanje položaja študentov predlagali in dosegli dvig subvencije obroka na 3,5 evra.

Razlog za dvig vrednosti obroka je to, da subvencionirana študentska prehrana sploh obstane. Poudarjajo pa, da višino vrednosti obroka v prijavi na razpis določijo ponudniki gostinskih storitev, ki morajo z vrednostjo seveda pokriti stroške priprave obroka.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo na ŠOS, se povprečna vrednost obroka s 1. januarjem zvišuje za 1,23 evra, zaradi hkratnega dviga subvencije pa bodo študenti za posamezni obrok povprečno odšteli 55 centov več.

Ob tem opozarjajo, da se bo skladno z zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom s 1. marcem subvencija ponovno dvignila za predvidoma 10 odstotkov, torej za predvidoma 36 centov, so še dodali na ŠOS.