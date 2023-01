»Glede na poziv njegove svetosti, patriarha Kirila odrejam ministru za obrambo Ruske federacije, naj uvede prekinitev ognja vzdolž celotne bojne linije v Ukrajini od 12. ure 6. januarja do 24. ure 7. januarja letos,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass besede Vladimirja Putina navedla tiskovna služba Kremlja. »Glede na to, da na območjih spopadov živi veliko število pravoslavcev, pozivamo ukrajinsko stran, naj razglasi prekinitev ognja in jim omogoči udeležbo pri bogoslužju na božični večer, pa tudi na božični dan,« so še dodali v izjavi. To je prvič, da je Rusija uvedla popolno prekinitev ognja v Ukrajini od začetka ofenzive februarja lani.

V Kijevu se sicer zaenkrat na potezo še niso uradno odzvali, je pa svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak na Twitterju zapisal, da ruska pravoslavna cerkev ni avtoriteta za svetovno pravoslavje in da deluje kot »vojni propagandist«. »Ruska pravoslavna cerkev je pozvala h genocidu nad Ukrajinci, spodbujala množične umore in vztraja pri še večji militarizaciji Rusije. Zato je njena izjava o 'božičnem premirju' cinična past in element propagande,« je ocenil.

K prekinitvi ognja v Ukrajini pozval tudi Erdogan

Pred tem je Putina k enostranski prekinitvi ognja med pravoslavnim božičem danes pozval tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Ta se je nato danes po telefonu pogovarjal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. »Predsednik Erdogan je dejal, da je treba pozive k mirovnim pogajanjem podpreti z enostransko prekinitvijo ognja in vizijo pravične rešitve,«je Erdoganov urad navedel besede turškega predsednika, ki jih je v telefonskem pogovoru namenil Putinu.

Putin je Erdoganu odgovoril, da je Rusija pripravljena na resna pogajanja z Ukrajino, takoj ko bo slednja »sprejela že znane zahteve in novo ozemeljsko realnost«. Ob tem naj bi poudaril tudi »destruktivno vlogo Zahoda« v Ukrajini, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Turški voditelj je svoje dobre odnose tako z Moskvo kot s Kijevom že večkrat izkoristil za posredovanje v konfliktu med Rusijo in Ukrajino. Turčija je med drugim gostila dva prva kroga mirovnih pogovorov med sprtima stranema in pomagala skleniti sporazum, ki so ga podprli Združeni narodi, s katerim je bila znova omogočena dobava ukrajinskega žita čez Črno morje. Erdogan si je večkrat prizadeval tudi, da bi Putina in Zelenskega pripeljal v Turčijo na mirovni vrh in ju spravil za pogajalsko mizo, čeprav pri tem za zdaj ni bil uspešen.

Erdoganov današnji poziv je sledil podobnemu predlogu voditelja ruske pravoslavne cerkve, patriarha Kirila, ki je danes prav tako pozval k prekinitvi ognja v Ukrajini na pravoslavni božič, ki ga v soboto praznujeta obe državi.