»Predsednik Erdogan je dejal, da je treba pozive k mirovnim pogajanjem podpreti z enostransko prekinitvijo ognja in vizijo pravične rešitve,« je Erdoganov urad navedel besede turškega predsednika, ki jih je v telefonskem pogovoru namenil Putinu.

Erdogan naj bi po pogovorih s Putinom danes opravil še ločen pogovor z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Turški voditelj je svoje dobre odnose tako z Moskvo kot s Kijevom že večkrat izkoristil za posredovanje v konfliktu med Rusijo in Ukrajino.

Turčija je med drugim gostila dva prva kroga mirovnih pogovorov med sprtima stranema in pomagala skleniti sporazum, ki so ga podprli Združeni narodi, s katerim je bila znova omogočena dobava ukrajinskega žita čez Črno morje.

Erdogan si je večkrat prizadeval tudi, da bi Putina in Zelenskega pripeljal v Turčijo na mirovni vrh in ju spravil za pogajalsko mizo, čeprav pri tem za zdaj ni bil uspešen.

Erdoganov današnji poziv je sledil podobnemu predlogu voditelja ruske pravoslavne cerkve, patriarha Kirila, ki je danes prav tako pozval k prekinitvi ognja v Ukrajini na pravoslavni božič, ki ga v soboto praznujeta obe državi.

»Jaz, Kiril, patriarh Moskve in vse Rusije, pozivam obe strani, vpleteni v konflikt, k prekinitvi ognja in vzpostavitvi božičnega premirja od 6. januarja ob 12. uri do 7. januarja ob polnoči, da bi se pravoslavni verniki lahko udeležili bogoslužja na božični večer in na dan Kristusovega rojstva,« so njegovo izjavo navedli na uradni spletni strani ruske pravoslavne cerkve.

76-letni patriarh ruske cerkve je sicer odločen podpornik ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegove ofenzive v Ukrajini. Blagoslovil je ruske vojake, ki se borijo v Ukrajini, in imel več pridig, v katerih je ostro kritiziral Zahod in Ukrajino.