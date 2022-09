Evropski odgovor Putinu

Blejski strateški forum je prvi forum, ki poteka v vojnih časih. Na svoj način predstavlja evropski odgovor Putinu na njegovo interpretacijo vojne v Ukrajini, kot jo je predstavil na podobnem moskovskem varnostnem forumu pred nekaj tedni. V nasprotju z Moskvo, kjer je Putin zbral globalno druščino BRIC in neuvrščenih, ki bolj kot ne delijo Putinovo vizijo sveta in svetovne varnosti, vključno z njegovo vojno v Ukrajini, je bil Bled letos prvenstveno evropski. Ameriški glas in neevropski glasovi so bili slišni bolj v ozadju, v prvi vrsti je šlo za evropski odgovor Putinu. Ta odgovor ne bi mogel biti bolj nedvoumen in neposreden, kot ga je v svojem emotivnem nastopu predstavila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Na svoj način je dala vedeti, da je ukrajinska vojna evropska vojna, morda je tudi ameriška in globalna, vendar smo Evropejci prvi, ki moramo nanjo reagirati, ker v njej branimo svoje vrednote, ki so še vedno svetilnik največjemu delu sveta. Njen nastop je sprožal spontane aplavze v nabito polni Festivalni dvorani.