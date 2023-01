Amazon napovedal ukinitev 18.000 delovnih mest

Ameriški spletni velikan Amazon je v sredo sporočil, da bo ukinil več kot 18.000 delovnih mest. Kot razlog so v podjetju navedli negotove gospodarske razmere in dejstvo, da so v času pandemije covida-19 na veliko zaposlovali. Do odpuščanj bo prišlo tudi v Evropi.