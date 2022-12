Odbor je prejšnji teden z demokratsko večino izglasoval objavo več tisoč strani Trumpovih davčnih napovedi, a se je njihova objava zavlekla do danes, ker so morali uslužbenci iz dokumentov izločiti občutljive osebne podatke, kot so številke socialnega zavarovanja.

Trump je od leta 2016 skrival svoje davčne napovedi in tako prekinil tradicijo njihovih objav s strani vseh predsedniških kandidatov. Sprva je trdil, da je tarča revizije in jih zato ne sme objaviti. Vendar bi jih lahko, revizijo pa so v času njegovega vodenja države tako ali tako po tihem prekinili.

Trump objavo zdaj kritizira kot lov na čarovnice in zagotavlja, da iz podatkov ne bo mogoče veliko izvedeti - razen tega da se je uspešno izogibal plačevanju davkov s prijavljanjem milijonskih izgub iz poslovanja in letnih deficitov, kar pa je že pred tem odkril časnik New York Times.

Trump leta 2020 ni plačal nobenih davkov, 2016 in 2017 pa le 750 dolarjev

Minuli teden objavljeno delno poročilo je pokazalo, da Trump na primer leta 2020 ni plačal nobenih davkov, saj je prijavil za kar 15 milijonov dolarjev poslovne izgube. Za dober milijon dolarjev so ga »obrali« le v letih 2018 in 2019, ko je bil predsednik ZDA, medtem ko je v letih 2016 in 2017 zvezni davkariji odštel le za bogataša neverjetnih 750 dolarjev. Objava davčnih napovedi odnosa Američanov do Trumpa ne bo bistveno spremenila, saj ga bodo tisti, ki ga podpirajo, podpirali še naprej.

Vodilni republikanec v odboru Kevin Brady iz Teksasa je objavo dokumentov kritiziral in dejal, da bo ta ogrozila pravico vsakega Američana, da je zaščiten pred političnimi napadi kongresa. Verjetno bodo zdaj najprej »ogrožene« predvsem davčne skrivnosti demokratskih kongresnikov, ki se jih bodo lotili republikanci po prevzemu večine v predstavniškem domu kongresa 3. januarja.