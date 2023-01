Newyorška porota je Trumpovo podjetje decembra spoznala za krivo 17 kršitev davčne zakonodaje in ponarejanja poslovnih listin. Izrečena kazen je najvišja možna po zakonu, za Trumpovo podjetje, ki ima več milijard dolarjev premoženja, pa ne predstavlja nobenih težav. Sodnik Juan Manuel Merchan je podjetju dal 14 dni, da plača kazen. Če bi podobna obsodba doletela fizično osebo, bi morala ta v zapor za več let.

Donald Trump je zanikal, da bi karkoli vedel o tem, kaj so počeli Allen Weisselberg in njegovi sodelavci, finančni direktor pa je to potrdil na sojenju pod prisego. Zaradi priznanja in sodelovanja s tožilstvom ga je doletela kazen petih mesecev zapora, ki jo že prestaja. Weisselberg si je namesto plače zagotovil razne druge ugodnosti zaradi katerih njemu in podjetju ni bilo treba plačati davkov. Na primer službeni avtomobil, stanovanje in štipendijo za šolanje vnuka.

Čeprav Trumpa niso obtožili, so tožilci med procesom zatrjevali, da je vedel za vse, ker je bil to normalen del poslovanja v Trumpovi organizaciji in je kot lastnik in glavni direktor podpisal vse dokumente. Trumpova organizacija vztraja, da gre za politični pregon in lov na čarovnice, ki se je začel s Trumpovo naznanitvijo kandidature za predsedniške volitve leta 2016 in se ne bo nikoli končal.

Tožilec: Mislim, da je kazen prenizka

Okrožni tožilec Manhattna Alvin Bragg je po izreku kazni izrazil obžalovanje, da ne more biti višja. »Mislim, da to ni dovolj. Spremeniti moramo zakone, da bi lahko uspešno preganjali take desetletja dolge sistemske kršitve in prevare,« je dejal.

Odvetniki Trumpove organizacije pa so Weisselberga označili za žrtev ponorelega tožilstva. »Grozili so mu, ga ustrahovali in terorizirali. Dali so mu na izbiro, da prizna in dobi 90 dni zapora ali pa ne prizna in ostane v zaporu do smrti. Vse to zaradi službenega avtomobila in standardnih ugodnosti za zaposlene,« so sporočili odvetniki.

Trump v številnih preiskavah

Alvin Bragg sicer nadaljuje kazensko preiskavo Trumpa zaradi domnevnega finančnega in drugega kriminala, vzporedno s civilno preiskavo pravosodne ministrice Letitie James. Ti preiskavi zadevata domnevno ponarejanje finančnih podatkov. Za potrebe davkarije naj bi Trump prikazal manjšo vrednost premoženja, za potrebe pridobivanja posojil pa višjo.

Jamesova zahteva kazen 250 milijonov dolarjev za Trumpa in njegove starejše tri otroke ter popolno prepoved poslovanja v državi New York, Sodni proces se bo začel šele oktobra. Ker gre za civilno tožbo, zaporna kazen ne grozi nikomur.

Trumpa preiskujejo tudi tožilci v Atlanti, ker je želel spremeniti izid predsedniških volitev leta 2020. Te je tesno izgubil proti demokratu Joeju Bidnu, nato pa pritiskal na državne uradnike, da ponaredijo izid. Tožilci imajo posnetek telefonskega pogovora.

Sedaj že razpuščeni odbor za preiskavo napada na ameriški kongres je decembra pravosodnemu ministrstvu ZDA priporočil kazenski pregon Trumpa zaradi spodbujanja upora, pravosodni minister Merrick Garland pa je že imenoval posebnega tožilca Jacka Smitha, ki preiskuje to in odtujitev zaupnih dokumentov iz Bele hiše.