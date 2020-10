Prizivno sodišče je ustavilo uveljavitev svoje odločitve, dokler vrhovno sodišče ne odloči o pritožbi Trumpovih odvetnikov. To je doslej enkrat že preprečilo veliki poroti Manhattna, da pride do predsednikovih davčnih informacij in bo to najverjetneje storilo znova. Tožilec podatke zahteva od računovodskih podjetij, ki so to pripravljena storiti, vendar pa predajo blokira Trump.

Trump je na prizivnem sodišču New Yorka letos že izgubil in tudi vrhovno sodišče ZDA je menilo, da nima absolutne pravice, da računovodskemu podjetju Mazars USA prepreči predajo informacij veliki poroti. Obenem pa je vrhovno sodišče ZDA Trumpu omogočilo, da vloži nove ugovore na odločitev zveznega sodnika prve stopnje.

Sodnik je Trumpove ugovore zavrnil po hitrem postopku, predsednikovi odvetniki so se spet pritožili na prizivno sodišče in to je spet odločilo v prid dostopa do davčnih podatkov. Sedaj spet nastopa vrhovno sodišče ZDA. Iz dosedanjega poteka pravnih prepirov je jasno le to, da velika porota davčnih podatkov najverjetneje ne bo dobila do volitev 3. novembra.

Cyrus Vance mlajši vodi kazensko preiskavo Trumpove organizacije, ki je v lasti predsednika ZDA. Preiskava zadeva plačilo ženskama za molk o spolnem razmerju s Trumpom pred volitvami leta 2016 ter razne davčne in zavarovalniške prevare glede vrednotenja Trumpovega premoženja. Nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen trdi, da je Trump ob pridobivanju posojil lažno napihoval vrednost svojega premoženja, ko pa je šlo za davke, je vrednost znižal.