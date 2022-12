Alpsko-jadranska-podonavska borza električne energije Alpine-Adriatic Danube Power Exchange (Adex) je bila ustanovljena 23. decembra v Ljubljani s korporativno spojitvijo BSP Southpoola in Seepexa, pisarne pa bo imela poleg v Ljubljani tudi v Beogradu. Adex bo ponujal harmonizirane in edinstvene (one stop shop) storitve spot trgovine z električno energijo v Sloveniji in Srbiji, svoje poslovanje pa želi razširiti tudi na druge države osrednje in jugovzhodne Evrope.

»Slovenska borza električne energije BSP, ki je prej poslovala samo na slovenskem tržišču, z ustanovitvijo regionalne borze električne energije Adex postaja ključni igralec na trgu električne energije in na širšem evropskem prostoru,« je po poročanju Tanjuga dejal glavni izvršni direktor Elesa Aleksander Mervar. »Ponosen sem, da je Elesu kot 100-odstotnemu lastniku BSP s svojimi strateškimi partnerji, s katerimi deli jasno vizijo, uspelo uresničiti ta izjemen cilj, ki hkrati predstavlja tudi prvi korak pri vzpostavitvi močne regionalne borze električne energije,« je dodal.

Od novega središča borznih dejavnosti naj bi imela koristi celotna Evropa

Generalna direktorica EMS Jelena Matejić je ustanovitev Adexa označila za izjemen dosežek. Ocenila je, da bo spodbudil razvoj regionalnega trga z električno energijo ter zagotavljal močno in zanesljivo tržno okolje, potrebno za nove naložbe v obnovljive vire energije in trajnostni prehod.

Borza električne energije Adex bo spodbudila skupno trgovinsko dejavnost in razvoj trga v osrednji in jugovzhodni Evropi tudi po mnenju glavnega izvršnega direktorja Epexspota Ralpha Danielskega. »Od tega središča borznih dejavnosti bo imela koristi celotna Evropa, glede na to, da bo dodatno pospešila regionalne in evropske integracije,« je ocenil.

Pobuda po besedah ustanoviteljev Adexa ostaja odprta tudi za druge partnerje, ki bi se želeli pridružiti tej regionalni borzi, da bi razvijali integracijo spot trga električne energije v osrednji in jugovzhodni Evropi. Elesov ustanovitveni vložek v Adex po navedbah slovenske vlade znaša pet milijonov evrov, kar predstavlja njegov celotni poslovni delež v družbi BSP.

Med aktivnostmi Adexa so predvideni načrtovanje, razvoj in izvajanje elektronske obdelave podatkov v zvezi z borzami, zbiranje, obdelava in distribucija informacij v zvezi z električno energijo ali drugimi proizvodi v zvezi z borzami ter opravljanje storitev. Med slednje sodijo tudi podporne storitve, storitve informacijske tehnologije ter tehnične storitve subjektom, katerih poslovanje je povezano z borzami in promptnimi pogodbami za električno energijo na splošno.