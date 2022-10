Smo eden najmanjših elektroenergetskih sistemov v Evropi. Na razpolago imamo za skoraj 500 megavatov plinskih turbin – dve v Šoštanju, dve v Trbovljah in sedem v Brestanici –, ki lahko delujejo na kurilno olje, prav tako imamo 185 megavatov črpalne in 180 megavatov turbinske moči v črpalni hidroelektrarni Avče. Te zmogljivosti nam omogočajo hitro prilagajanje začasnim povečanim potrebam in koristno uporabo viškov v omrežju. Pri tem sicer še vedno govorimo o samozadostnosti na ravni meseca, tedna ali tudi dneva, kar pa ne pomeni, da bi čisto v vsakem trenutku lahko proizvedli vso elektriko, ki jo porabimo.

Če bi se stanje v Evropi drastično poslabšalo, bi moral Eles poseči v omrežje in aktivno »gladiti« konice porabe elektrike. Morali bi omejevati predvsem porabo v dopoldanskem in poznopopoldanskem času, ko se ljudje vrnejo iz služb. Za evropski elektroenergetski sistem bi bila kritična popolna zaustavitev dobav ruskega plina, za nas pa zaradi porabe kurilnega olja v plinskih turbinah tudi morebitne motnje v dobavah naftnih derivatov.

Optimizem predsednika vlade je torej lahko upravičen, moramo pa biti pripravljeni na vse. x n1info.si