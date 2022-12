Kot je pojasnil Mesec, zvišanje minimalne plače za okoli 100 evrov neto predstavlja seštevek treh učinkov: minimalnih življenjskih stroškov, ki so bili oktobra izračunani prvič po petih letih, letne inflacije, ki bo sicer za december znana šele v januarju, in davčne zakonodaje.

V zvezi s slednjo še ni povsem jasno, katera novela zakona o dohodnini bo veljala s 1. januarjem - tista, ki jo je sprejela vlada Janeza Janše, ali tista, ki jo je potrdila vlada Roberta Goloba, a še obstaja možnost pobude za naknadni zakonodajni referendum o njej.

Mesec je v zvezi z novelo te vlade spomnil, da zvišuje splošno olajšavo na 5000 evrov letno, dviguje pa se tudi dodatna splošna olajšava za najnižje dohodke. Del dviga minimalne plače za 100 evrov bo tako tudi učinek višjih neto dohodkov zaradi dviga splošne olajšave.

Zvišanje minimalne plače za 100 evrov neto je po njegovih besedah pomembno, »ker je jasno, da inflacija ni prizadela vseh enako«. Splošna letna inflacija je bila po zadnjih podatkih statističnega urada 10-odstotna, a so se dobrine, kot so hrana in energenti, podražile za 19 odstotkov, je nanizal. Prav te podražitve najbolj prizadenejo revna gospodinjstva, je opozoril.

Z napovedanim zvišanjem minimalne plače želijo »pomagati predvsem revnim zaposlenim, revnim gospodinjstvom, tistim, ki gredo najtežje čez mesec, tistim, ki jih je inflacija najbolj prizadela«, je sklenil.

Zvišanje minimalne plače za 100 evrov neto so pričakovali tudi v sindikatih.

Vlada za leto 2023 zamejila ceno elektrike in plina za javne zavode in občine

Vlada je danes sprejela uredbi o določitvi najvišje maloprodajne cene elektrike in zemeljskega plina za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine. Uredbi bosta veljali celotno leto 2023.

Omejitev cen bo veljala za vrtce, šole, izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, zdravstvene domove in druge javne zavode, občine, izvajalce socialnovarstvenih storitev in programov ter izvajalce programov v podporo družini, ki niso vključeni v veljavno regulacijo cen za gospodinjske in male poslovne odjemalce, ker so večji porabniki, je na novinarski konferenci po seji vlade dejala državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Tina Seršen.

Tako so sedaj med drugim vključeni Radiotelevizija Slovenija, bolnišnice, kulturne ustanove, knjižnice, športne dvorane, visokošolski zavodi, hospici, centri za izobraževanje in druženje, terapevtski centri ter invalidska društva, je naštela.

Po uredbi o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava najvišja dovoljena maloprodajna cena elektrike znaša za višjo dnevno tarifno postavko 207 evrov za megavatno uro (MWh), za nižjo dnevno tarifno postavko 148,5 evra in za enotno tarifno postavko 186 evrov brez DDV.

Določeno je, da dobavitelji omenjenim skupinam uporabnikov ne smejo ustaviti dobave ter da jim morajo na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi, vse skladno s pogoji iz uredbe.

Po uredbi o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava pa bo najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine 95 evrov za MWh.

Tudi dobavitelji plina tem kategorijam odjemalcev ne bodo smeli ustaviti dobave ter jim bodo morali na zahtevo posredovati ponudbo in skleniti pogodbo skladno s pogoji uredbe.

Uredbi bosta začeli veljati 1. januarja, veljali pa bosta do konca leta 2023.

Elesu 170 milijonov evrov pomoči države

Vlada je danes sklenila, da še pred koncem leta v sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja Eles vplača 170 milijonov evrov. S tem bo lahko družba normalno opravljala nakupe električne energije za pokrivanje izgub v omrežju, nastalih v letu 2023.

Finančni minister Klemen Boštjančič je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil, da Eles zaradi šibke likvidnostne situacije nima možnosti pridobiti potrebnih sredstev v zahtevanem obsegu in času pri finančnih institucijah. Dodatna finančna sredstva tako potrebuje s strani ustanovitelja, je dodal.

Ugotovil je, da je trg z električno energijo v trenutni energetski krizi izjemno volatilen. Zato se se zasleduje namen, da Eles izkoristi trenutne ugodne razmere, da se čim prej pokrije čim večji delež celotnega portfelja potrebne električne energije za prenosno in distribucijsko omrežje za leto 2023 ter sorazmeren delež tudi za naslednja leta, je dejal minister.

Pred kratkim je država na podoben način že priskočila na pomoč Holdingu Slovenske elektrarne (HSE). Če ne bo novih pretresov, bodo lahko sredstva vrnjena v naslednjih dveh letih, pričakuje Boštjančič.

Spomnil je še na zakon, ki ga je DZ sprejel septembra in ki z namenom cenovnega ščitenja proizvodnje električne energije ter varnega in stabilnega poslovanja trem energetskim podjetjem - HSE, Gen energiji in Geoplinu - omogoča poroštva za posojila, ki jih najamejo za dostop do likvidnosti za trgovanje z elektriko in nakup plina izven EU. Glavni cilj zakona je zagotavljanje zanesljive oskrbe končnih odjemalcev električne energije in zemeljskega plina v Sloveniji, je dejal minister.