Afera Rupnik ali ekscesi kot usoda

Kakšen dan po izbruhu afere Rupnik me je poklical znanec, eden tistih pokončnih duhovnikov, ki se je z obsodbo javno izpostavil ob mariborskem škandalu in že leta kljub nejevolji nadrejenih z dejanji dokazuje, da je Cerkev od vseh, ta rdečih, ta belih in ta zelenih. Ker je vera več od zvestobe instituciji in njenim pogledom. Tokrat je bil pater obupan: »Z nami je konec, kdo nam bo še verjel! Po tej strahoti …« Le kaj bi mu lahko v tolažbo rekla drugega kot to, da je zadeva Rupnik eksces, ekscese pa verni ljudje oproščajo, če so jih pristojni pripravljeni razkriti, obžalovati in kaznovati.