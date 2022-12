Gglavni stavkovni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je danes za 11. januar napovedal enodnevno opozorilno stavko.

»Prišli smo do točke, ko v središču ni več bolnik oziroma odnos med bolnikom in zdravnikom, ampak politično obračunavanje, napadi na zdravnike in prazne politične obljube,« je dejal podpredsednik sindikata in vodja Fidesove pogajalske skupine Gregor Zemljič. Pojasnil je, da zdravniki zapuščajo javni zdravstveni sistem, vprašanje pa je, kam lahko gre bolnik. »Nismo sovražniki, ampak zavezniki, ki bi morali graditi na bolj dostopnem zdravstvenem sistemu,« je dodal.

Tri stavkovne zahteve

Prva stavkovna zahteva je, da se vlada javno in jasno opredeli, da za nevzdržne razmere niso odgovorni zdravniki in da ostro obsodi kakršno koli obliko nasilja nad zdravniki in zdravstvenim osebjem in da zdravnike kot nosilce zdravstvene dejavnosti vključi v reformo javnega zdravstvenega sistema.

Druga stavkovna zahteva je takojšnja naslovitev plačnih nesorazmerij brez ustvarjanja novih nesorazmerij najkasneje do 1. aprila 2023. Tretja stavkovna zahteva je jasno začrtanje karierne poti za zdravnike in zobozdravnike. Zahtevajo tudi dosledno upoštevanje sprejetih standardov in normativov.

Anketa je pokazala, da zdravniki s ponudbo vlade niso zadovoljni

Glavni odbor Fidesa je odločitev o stavki sprejel v začetku decembra, po anketi med članstvom. Anketa je pokazala, da zdravniki s ponudbo vlade o odpravi plačnih nesorazmerij oziroma dvigu zdravniških in zobozdravniških plač niso zadovoljni, ker da ustvarja nova plačna nesorazmerja in anomalije, saj mlajšim zdravnikov ponuja bistveno višji dvig kot bolj izkušenim.

Vladna ponudba sicer velikemu delu mladih zdravnikov prinaša povišanje plač v skupni višini petih plačnih razredov. Višjim zdravnikom specialistom pa dva plačna razreda, čeprav ti po navedbah sindikata opravijo 44 odstotkov delovnih ur, opravljajo mentorsko vlogo mlajšim kolegom, kar količino dela še bistveno poveča, ter »že 30 let vlečejo zdravstvo naprej in ohranjajo strokovnost slovenske medicine na najvišjem nivoju,« je takrat dejal Zemljič.