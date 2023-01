Glas ljudstva, ki je stavko napovedala za torek, zahteva dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja javnega denarja k zasebnikom.

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije podpirajo napovedano stavko bolnikov, ker se zavedajo njihovih stisk in številnih upravičenih bojazni. Vlado in resornega ministra Danijela Bešiča Loredana pozivajo, da preprečijo oziroma zaustavijo proces privatizacije nekoč dobro delujočega sistema zdravstvenega varstva. »Brez poštenega plačila za vse zaposlene, urejenega delovnega okolja in ustreznih pogojev za delo ne bo urejenega zdravstvenega sistema in kot takšen je oziroma bo neprijazen za vse, tako uporabnike kot za zaposlene,« je zapisala predsednica sindikata Slavica Mencingar.

Po njenih navedbah zaposleni v zdravstveni negi že leta opozarjajo pristojne na preobremenjenost zdravstvenega sistema kot celote. Nenazadnje so tudi med nedavno končanimi resornimi pogajanji po njenih navedbah opozarjali ministra za zdravje na grožnjo razpada javnega zdravstva ter na pomanjkanje zlasti medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, bolničarjev in negovalcev.

Za navedene pri vprašanjih vrednotenja dela niso zaznali niti malo posluha, niti za delovna mesta medicinskih sester ne, predvsem na primarni ravni, ki so v pogajanjih jeseni leta 2021 pridobila zgolj enega ali dva plačna razreda. Vlada je po ugotovitvah Mencingarjeve ostala gluha in niti najnižje plačanim v zdravstveni negi ni namenila nobenega povišanja plač, ki ga bodo v letošnjem letu tako ali drugače deležni vsi zaposleni v zdravstvu.

V sindikatu navajajo, da so priča razpadanju javnega zdravstvenega sistema, čemur pa se bodo zoperstavili z vsemi razpoložljivimi možnostmi in sredstvi.

Za vsem enako dostopen javni zdravstveni sistem

V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pa so poudarili še zlasti, da se zavzemajo za vsem enako dostopen javni zdravstveni sistem. »Brez javnega zdravstva ni in ne bo mogoče zagotavljati varne in kakovostne zdravstvene obravnave vsem pacientom,« so besede predsednice te organizacije Monike Ažman povzeli v sporočilu za javnost.

Ob tem je Ažmanova spomnila, da je zdravstvena nega za dobrobit bolnika in uspešno delovanje zdravstvenega sistema nujno potrebna. »Medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege in babice so temelj vsakega zdravstvenega sistema, tako javnega kot zasebnega,« je navedla.

KSJS poziva k udeležbi na protestnih shodih v okviru stavke pacientov

Tudi v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) podpirajo napovedano stavko pacientov in zahteve, ki jih je pripravila civilna družba. Sindikate konfederacije, celotno članstvo in prebivalce Slovenije pozivajo k udeležbi na protestnih shodih, ki bodo v torek ob 17. uri na Trgu republike v Ljubljani in v različnih krajih po Sloveniji.

Z zaskrbljenostjo spremljajo trenutno stanje, ki je po njihovi oceni vedno bolj nevzdržno, pomeni razkroj javnega zdravstva in onemogoča, da bi bili bolniki pravočasno in ustrezno obravnavani. »Piko na i pa je postavilo katastrofalno stanje v Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer ljudje tako rekoč dnevno 'izgubljajo' izbranega zdravnika in se soočajo z neizmernimi stiskami, čeprav redno plačujejo tako obvezno kot tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje,« je zapisal predsednik KSJS Branimir Štrukelj.

Razlogov za razgradnjo javnega zdravstva in vse večjo privatizacijo je po njegovih navedbah več. Med njimi so »pretakanje« javnih sredstev v žepe številnih deležnikov, slaba organizacija, skrhani medsebojni odnosi ter pomanjkanje ustreznega in učinkovitega nadzora, je nanizal. Rešitve je zato treba sprejeti takoj, je pozval. V tem trenutku je po njegovi oceni ključno, da se izvršilna in zakonodajna oblast »deklarativno in s konkretnimi dejanji, odločno in enoznačno« postavita na stran javnega zdravstva.

V KSJS podpirajo stavko pacientov in vseh pet zahtev, ki jih je pripravila civilna družba. To so takojšnja zagotovitev dostopa do osebnega zdravnika, odprava dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, prekinitev hkratnega opravljanja dela v javnem in zasebnem sistemu in preprečitev preskakovanja čakalnih vrst, ki jih omogočajo komercialna zavarovanja, v skladu s peto zahtevo pa mora javno zdravstvo slediti potrebam pacientov, ne profitom koncesionarjev.

KSJS želi aktivno sodelovati pri oblikovanju rešitev za delujoče, vsem dostopno in kakovostno javno zdravstvo. Dostopnost do zdravstvenih storitev ne sme biti odvisna od višine dohodka, vez in poznanstev ali ponudbe na trgu, je sklenil Štrukelj.