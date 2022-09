Iz Fidesa so po današnji seji izredni letni konferenci sporočili, da jim je dovolj »nezadržnega razpadanja javnega zdravstva, usodnega slabšanja dostopnosti do zdravstvenih storitev, životarjenja v propadlem mehanizmu določanja plač v javnem sektorju, neupoštevanja standardov in normativov, oddaljevanja od evropskega delovnega časa, bega zdravnikov in zobozdravnikov iz javnih zdravstvenih zavodov« pa tudi obtožb, da so krivi za nedelovanje zdravstvenega sistema, ki so da ga preko svojih moči zadnja leta držali pokonci in na katerega nimajo nobenega vpliva.

Zato so napovedali splošno stavko zdravnikov in zobozdravnikov. Ta se bo torej začela 19. oktobra in bo trajala do sklepa o prenehanju stavke ali do sklenitve sporazuma o rešitvi stavkovnih zahtev.

Zahtevajo, naj vlada državnemu zboru posreduje predlog sprememb in dopolnitev zakona o zdravniški službi, na podlagi katerih se za zdravnike in zobozdravnike zakon o sistemu plač v javnem sektorju ne bo več uporabljal. Vlada naj tudi imenuje pogajalsko skupino za začetek pogajanj za nov tarifni del kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Fides pričakuje, da bo s slednjim »vzpostavljeno takšno plačilo, ki bo ustavilo beg zdravnikov in zobozdravnikov iz javnih zdravstvenih zavodov in s tem preprečilo pretečo katastrofo razpada javnega zdravstva«.

Stavkajoči bodo v tem času na delovnem mestu, razen ob sklicih stavkovnih sestankov, ki bodo potekali najmanj 1-krat tedensko. Zagotavljali bodo predpisan minimum delovnega procesa. Izvajale se bodo tiste storitve, katerih opustitev bi vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. Večinoma pa naj bi delali po prazničnem razporedu, je razvidno iz izjave o načinu zagotovitve minimuma delovnega procesa v času stavke, ki so jo objavili na spletni strani Fidesa.

Želijo, da za čas stavke stavkajočim pripade 100-odstotno nadomestilo plače.

Več o zaključkih današnje izredne letne konference bodo pojasnili na sredini novinarski konferenci.

Predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Konrad Kuštrin je sicer danes pred konferenco, po koncu seje glavnega oz. stavkovnega odbora Fidesa povedal, da so v sindikatu zbrali skoraj 3500 podpisov za izstop iz enotnega plačnega sistema. "Težko si predstavljam, da bi katerakoli država ignorirala željo 3500 zdravnikov," je dejal. Zbrane podpise bodo predstavili predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič in poslancem DZ.