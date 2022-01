Dobre tri dni so v Neumu na jugu Bosne in Hercegovine za tesno zaprtimi hotelskimi vrati trajali pogovori dela ključnih političnih strank v BiH, da bi našle dogovor o spremembah volilne zakonodaje in ustave. Toda pod posredništvom odposlancev ZDA in Evropske unije, Roberta Palmerja in Angeline Eichhorst, bošnjaške in hrvaške stranke sicer niso dosegle dogovora o spremembah volilne zakonodaje, poglede naj bi vendarle zbližale.

S pogovori sta bila zadovoljna tako Bakir Izetbegović, vodja največje bošnjaške stranke SDA, kot tudi vodja največje hrvaške stranke (HDZ BiH) Dragan Čović. Po ocenah obeh naj bi bili blizu dogovora o novem elektorskem načinu izbiranja bošnjaškega in hrvaškega člana predsedstva, tudi o vprašanju zastopanosti v domu narodov naj bi po Izetbegovićevih ocenah bila zadeva »praktično rešena«. Pogajanja naj bi se nadaljevala ta teden v Sarajevu, kjer naj bi stranke poskušale brez posredništva ZDA in Evropske unije v naslednjih desetih dneh najti dokončni dogovor. Washington in Bruselj se namreč iz posredništva umikata. »ZDA in EU bomo ostali partnerji v tem procesu (sprememb volilne zakonodaje), toda na političnih voditeljih te države je, da dosežejo končni sporazum,« je dejal po pogovorih Palmer in pristavil, da »nič ni dogovorjeno, dokler ni vse dogovorjeno«.

Nacionalni strankarski interesi med mednarodnimi zahtevami Volilno zakonodajo bi bilo treba pred volitvami (načrtovane so novembra) spremeniti predvsem zato, da bi bila skladna s sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice iz Strassbourga iz leta 2016, ko je bila v primeru Sejdić-Finci ugotovljena diskriminatornost ustave do manjšin v BiH, katerih pripadniki ne morejo biti izvoljeni na najvišje funkcije v državi – torej za člane tričlanskega predsedstva, ki jih zasedajo Bošnjaki, Hrvati in Srbi, in 15 članov zgornjega doma parlamenta (po pet Hrvatov, Srbov in Bošnjakov izvolijo poslanci posamezne narodnosti. Toda ob tej mednarodni zahtevi se v postopku sprememb volilne zakonodaje mešajo še nacionalni strankarski interesi. Po še jasnejšem etničnem volilnem ključu bi rada hrvaškega člana predsedstva dobila tamkajšnja najmočnejša hrvaška stranka HDZ BiH. Ta si prav tako želi, da bi bili v parlament BiH izvoljeni Hrvati iz volilnih okrajev s prevladujočim hrvaškim prebivalstvom. Vsa ta njihova stališča, tudi na tokratnih pogajanjih ponujeni način volitev članov predsedstva in poslancev v federalni dom narodov, naj bi po mnenjih analitikov služila predvsem njihovim kandidatom – torej utrditvi HDZ BiH v ustanovah države. Strank iz Republike Srbske na tokratnih pogajanjih sploh ni bilo, zgodba o spremembah volilne zakonodaje namreč predstavlja predvsem trenje med bošnjaškimi in hrvaškimi strankami, kjer pa se je bošnjaški član predsedstva Milorad Dodik v minulih mesecih postavil precej na stran HDZ BiH. Na pogovorih je sicer manjkala tudi stranka DF hrvaškega člana predsedstva BiH Željka Komšića, ki mu del Hrvatov (predvsem HDZ BiH) odreka legitimnost, ker je bil izvoljen tudi z glasovi bošnjaških volilcev. Usklajevanje vseh nasprotujočih stališč se v preteklih mesecih ni premaknilo z mrtve točke. Večkrat so se v BiH oglasili ameriški in evropski posredniki in poskušali najti preboj pri vprašanju volilne zakonodaje, ki je sicer tudi ena izmed zahtev Bruslja za napredek BiH pri njeni poti do začetka pristopnih pogajanj za članstvo v EU.

Več predlogov na pogajalski mizi Posrednika Palmer in Eichhorstova sta bila še v soboto optimistična, da bi lahko dogovor dosegli v tem krogu pogajanj, ki so ga mnogi videli kot zadnjo priložnost, da bi nato dogovorjene spremembe lahko bile sprejete z dvotretjinsko večino v parlamentu BiH. Tako bi se preprečil dvom o legalnosti volitev in morebiten bojkot posameznih strank, ki so ga v minulih mesecih napovedovali v HDZ BiH in v Dodikovi SNSD. Dejansko nekaj časa za dogovor še obstaja. Če bi želeli, da se jesenske volitve izvedejo z morebiti novimi dogovorjenimi pravili, bi jih parlament moral potrditi pred 5. majem, ko morajo biti najkasneje razpisane volitve. Čeprav morda sprememb ne bo, to še ne pomeni, da ne bo volitev. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti Christian Schmidt je sicer še med potekajočimi pogovori poskušal spodbujati strani, da dosežejo novo volilno zakonodajo, ki bi bila skladna z mednarodnimi standardi. A je bil hkrati tudi jasen, da bodo oktobrske volitve za tričlansko predsedstvo, parlament ter oblasti obeh entitet in kantonov izvedene v vsakem primeru – tudi če ne bo dogovora o novem volilnem zakonu. »Obstaja veljaven volilni zakon, ki natančno opredeljuje volitve. Če ne bo prišlo do sprememb volilnega zakona, bodo volitve jeseni leta 2022 izvedene v skladu z določili obstoječega zakona. O tem ni pogajanj,« je bil jasen Schmidt. Na pogajalski mizi hotela v Neumu, kjer so potekali pogovori, se je znašlo več predlogov, kako spremeniti volitve za člane predsedstva in predstavnikov v domu narodov. HDZ BiH naj bi predlagala elektorski sistem za bošnjaškega in hrvaškega člana predsedstva. Namesto neposrednih volitev naj bi člana predsedstva federacije volili elektorji iz desetih volilnih okrožij, medtem ko bi Republika Srbska ohranila neposredni način volitev. »Bili smo zelo blizu dogovora,« je dejal vodja največje bošnjaške stranke SDA Bakir Izetbegović. Njegov optimizem je meril predvsem na dogovor o izbiri članov predsedstva. To je potrdil tudi vodja bošnjaške stranke SBB Fahrudin Radončić, a je dejal, da ga slednjič niso mogli podpreti zaradi določenih varovalk, ki so jih hoteli Hrvati. Glede nadaljevanja pogovorov ni optimističen.