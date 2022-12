V Ljubljani je v preteklih letih naziv naj blok prejelo že pet stanovanjskih stavb, kmalu pa bodo razglasili še šesto naj stanovanjsko stavbo, zbirajo pa se že predlogi tudi za sedmi naj blok, ki bo razglašen prihodnje leto. To priznanje so do zdaj prejeli stanovalci stolpnice na Topniški ulici 45, na Smoletovi ulici 12, 12a in 12b, Bilečanski ulici 2 in 5, Beethovnovi ulici 9 in Pokopališki ulici 1. Kot pravijo na občini, je osnovni namen akcije spodbuditi stanovalce večstanovanjskih stavb, da po svojih najboljših močeh prispevajo k čistemu in urejenemu sobivanju, ki je tudi prijazno do okolja.

Akcija poteka tako, da četrtne skupnosti MOL strokovni komisiji za izbiro naj bloka v Ljubljani posredujejo svoje predloge večstanovanjskih stavb, ki se jim zdijo pravi kandidati, pri čemer mora predlagana stavba izpolnjevati več pogojev. Med njimi so denimo ta, da mora biti starejša od 20 let, izvedena mora biti investicijska obnova, večinski lastniki morajo biti etažni lastniki stanovanj in stanovanjskih enot mora biti vsaj deset. Poleg tega je eden od pogojev tudi, da morebitna zelenica pred stavbo ne sme biti spremenjena v parkirišče. Vsi pogoji so navedeni na občinski spletni strani, kjer je objavljen tudi obrazec za prijavo. Zmagovalca bodo predvidoma razglasili prihodnjo pomlad. Komisija prvaka izbira na podlagi več kriterijev, kot so skladnost fasade z okoljem, energetska učinkovitost bloka, enotnost senčil in stavbnega pohištva, urejenost okolice in skupnih notranjih prostorov stavbe ter kolesarnice.