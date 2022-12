Politično neizkušeni Golob ne ve, da je v sodobni politični in javni razpravi nasploh že zdavnaj presežena krilatica Quod licet Iovi, non licet bovi. Ravno obratno je: kar je dovoljeno volom, ni dovoljeno golobom! Kar lahko reče ali stori slehernik, ne more in ne sme reči predsednik vlade. O. K., Golob se uči. Upajmo, da se bo iz porazov, kakršen je zadnji z Bobnarjevo in njenim direktorjem, tudi kaj naučil. A tisto, kar resnično zbuja skrbi, so ljudje, ki v senci vladnega kabineta ali celo stranke (piarovka stranke Vesna Vuković!) govorijo v njegovem imenu. Še bolj pa zbuja skrb soglasnost poslanske skupine. Ko vsi mislijo kot eden, jih večina nič ne misli.

Vse to smo svoj čas že videli v ozvezdju LDS. Ki ga je posrkala črna luknja. x Mladina