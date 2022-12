Golob s pendrekom

Najbolj frapanten »podatek« v poročilu, ki ga je od vršilca dolžnosti direktorja policije Boštjana Lindava zahteval predsednik vlade, je zapisan čisto na koncu tega dokumenta. Pravzaprav ni podatek, je avtorjeva opomba, ki se glasi: »Podatki, ki jih vsebuje ta dokument, so varovani podatki policije, skladno z zakonom o nalogah in pooblastilih policije. Njihovo razkritje nepoklicanim osebam bi povzročilo škodo policiji, poteku uradnih postopkov ali fizičnim ali pravnim osebam, zato morajo njihovo obdelavo spremljati varnostni ukrepi in postopki za njihovo varovanje, skladno s predpisi, ki določajo zavarovanje teh podatkov.« Avtor Boštjan Lindav je – da bi ugodil zahtevi premierjevega kabineta, naj v »interesu celovite obveščenosti« svoje poročilo objavi – podatke v poročilu delno anonimiziral, citirano opombo je prečrtal, iz dokumenta je umaknil oznako zaupnosti in ga takega postavil javnosti na ogled na spletni stran slovenske policije.