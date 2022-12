Na dolenjski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas pred priključkom Novo mesto zahod proti Ljubljani.

Ceste Stročja vas-Pavlovci v Pavlovcih ta vikend zaradi vremena ne bodo zapirali.

Na ljubljanski severni obvoznici bodo popolne zapore med Zadobrovo in Tomačevim ter na različnih krakih v razcepu Zadobrova v noči na soboto med 22. in 7. uro ter v noči na nedeljo od 22. ure do nedelje do 13. ure.

Zaradi del bo cesta Brezovica-Podpeč v Notranjih Goricah zaprta 10. decembra med 6. in 22. uro.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si