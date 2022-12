Kako oblikovati ozke površine, da vsakič znova (po)vabijo

Vodilo pri načrtovanju so bili funkcionalna razdelitev programov, izkoristek vertikalnih površin in ohranitev obstoječih dreves. Ker je bil stari vrt z ravno potjo po sredini videti še ožji, je za optično razširitev poskrbela vijuga iz brušenega betona. Čeprav je bila pot s tem podaljšana, je v osrednjem ambientu vijuge nastal prostor za zelenjavni vrt.

Streha paviljona posnema krošnje dreves

Velikost lesenega nadstreška je pogojevala jablana, saj nakazuje stebriščno linijo, razvijajočo se v lepljene grede in pergolo za družinsko trto. Središče predstavlja robusten kuhinjski otok, ki deluje kot komunikacijski vmesnik med uporabniki kuhinje in gosti. Monolitna zidana forma se zaključuje z vertikalno steno, ki daje zavetje pultu in kontrastnost elementom iz lesa, kovine in kamna. Z namenom ustavitve pogledov in hrupa bivalno enoto obdaja lesena horizontalna pregrada. Višina je odvisna od občinskih odlokov ali sosedovega soglasja, na parcelnih mejah jo dopolnjuje dihajoča mrežna ograja.

Zakaj bivalni del umestiti stran od hiše

Sosed na levi uporablja vrt na sredini, desni sosed pa teraso pri hiši, zato je bila zaradi ohranitve sosedske diskretnosti logična postavitev na koncu parcele. Na tem mestu je stala vrtna lopa za orodje, njeno vsebino se je premaknilo pod neizkoriščen prostor pod hišni balkon. Eden od razlogov za odmik v vrt je tudi, da se zahodne terase poleti pregrevajo in je bivanje v zelenem delu prijetnejše. Vrt sooblikujejo lastniki, ki ga estetsko opremljajo in vzdržujejo z vso skrbnostjo. Drevesa, trajnice, zelenica in vrtnine pa jim dajejo občutek, kot da si je narava ustvarila dom na vrtu z merami 7x42 metrov.