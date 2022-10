Lesena obroba kot povezujoči arhitekturni element

Minimalistična obroba povezuje v arhitekturno kompozicijo vse dograjene objekte ob hiši – avtomobilski in terasni nadstrešek ter balkon, ki je hkrati nadstrešek pred vhodom. Pri predhodno zgrajenem nadstrešku za avtomobil čelna obroba zakriva višinsko neenotno strešno strukturo in transformira vhodni balkon. Leseni portal optično znižuje dvokapno streho ter povezuje predvrt s prostorom za bivanje in vrtičkanje. Smrekov les v izstopajoči macesnovi barvi dopolnjuje hišni napušč in dodaja barvitost fasadi.

Spojitev zunanjosti z notranjostjo

Terasni nadstrešek preslikava fasado, zato ima ob steni brez odprtin polno streho, nad steklenimi površinami pa je odprt. Tu je za dodatno zaščito predvidena montaža zaščitnega steklenega pasu. Takšna rešitev ne vpliva na bivanje znotraj in stanovalcem dopušča prilagoditev letnim časom, jim ponuja naužitje sončnih žarkov ali varno strešno zavetje. Teraso sestavljata sončna ploščad za poležavanje, branje ali igro ter letna kuhinja z jedilnico. Na visokih gredah pridelana zelenjava in zelišča so le korak stran od kuhinjskega otoka, plinsko kuhališče pa je idealno za vkuhavanje in pripravo jesenskih shrankov. Vertikalna stebrišča optično zmanjšujejo terasni razpon, skrbijo za navidezno zasebnost in uokvirjajo vrtne poglede. Ker les prednjači v konstrukciji in talni oblogi, ima z balkonom pred vhodom ujemajoč bel strop.

Ključen je časovni redosled projektantov in izvajalcev

Če dodatki pri hiši niso del projektne dokumentacije, je zelo pomembno, da se dopolnjujoče idejne in izvedbene načrte naredi pred polaganjem izolacije in zaključnim slojem fasade. S tem so rešeni spoji med streho nadstreškov in fasado, ki so pomembni zaradi strokovne vgradnje in estetskega videza. Da ureditev postane dnevni napitek, je treba misliti tudi na zemeljska in gradbena dela, priključek za vodo in odtoke za letno kuhinjo; razvode za meteorno vodo in vodni zbiralnik; vgradnjo jaškov, pokrovov, kanalet; električno napeljavo za kuhinjo in osvetlitev, načrt zasaditve in zalivalnega sistema. Zato še namig: samo enkrat v življenju gradite, zato zunanji prostor vsak dan použijte.