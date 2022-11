Izziva za načrtovalca višina in omejen dostop

Projektna naloga je vsebovala več izhodišč: ustaviti južno sonce zaradi pregrevanja vinske kleti, zagotoviti streho in zavetrje nad zunanjo delovno-družabno teraso ter umestiti prostor za obdelovalna orodja, škropilna sredstva in drvarnico. Nastala je ureditev v dveh nivojih, s katero je povečano sončno ploščad pridobilo tudi bivalno nadstropje. Armiranobetonska konstrukcija nadstreška se razteza med obstoječim balkonom in opornim zidom, ki se na spodnjem nivoju nadaljuje v shranjevalno lopo. Posebnost rešitve je streha lope, ki je zaradi premostitve višinskih razlik postala plošča za kuhinjski pult. V eni od omaric najdemo z lopo povezano odprtino, loputo za transport drv. Novozgrajeni strehi sta odličen lovilnik padavin, ki jih prek skritih odtokov prenesemo v vodni zbiralnik.

Med vinogradom in vinom

Letna kuhinja nagrajuje z veličastnim razgledom po nasadu trt, kjer se grozdje goji, ter vinsko kletjo, kjer vino zori. Osrčje dogajanja je velika jedilnica, nad katero se bohoti les stare vinske trte. Gre za dopolnjujoč organski dekor z namenom omilitve stropne beline in postavitve ogrodja za ambientalno osvetlitev. Vzdolž celotnega nadstreška potekajo lesene shranjevalne omarice, ki se zaključujejo s kuhinjskim kotom pomivalnega korita in kamina. Ob vinogradniški dejavnosti, četudi je ljubiteljska, so večje odlagalne površine v izjemno dobrobit vinarjem. Tu po naročnikovih zamislih nastopita mizi, ki z integriranimi klopmi ob trgatvah ali drugih praznikih zagotavljajo sedišča za razširjeno družbo.

Lesena premična senčila so izum za bivanje z naravo

Nekoč so rezbarji izdelovali umetniško rezljana kletna vrata, sodarji vinske sode (v »reuporabi« stoječe mize), danes pa mojstri iščemo rešitve za bivalno udobje in celosten videz. Ker teraso prepihavajo vetrovi vseh smeri in sonce ogreva objekt skozi ves dan, najprimernejšo zaščito ponujajo lesena premična senčila. Na vzhodni in južni strani so krila sestavljena iz letvic pod naklonom, medtem ko so zaradi prepusta svetlobe na zahodu steklena. Čeprav za haciendo velja, da slovi po velikem posestvu, pri tej veličino merimo v podaljšanem zunanjem bivanju v vseh letnih časih in srčnosti ljudi, ki tam živijo ali tja pridejo. Verjemite, da prostor kar oživi, ko slovenska pesem ob kozarčku cvička zazveni.​