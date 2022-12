V sosednji Italiji je kar nekaj krajev, ki zažarijo tudi v zadnjem mesecu v letu. Nepozaben je lahko tako izlet v Benetke, Firence ali Rim kot tudi v manjše kraje, na primer Gradež ali Čedad. Otroci bodo seveda najbolj veseli obiska Gardskega jezera.

Za male in velike otroke

V okolici Gardskega jezera obstaja dežela, kjer lahko postane resničnost prav vsaka stvar, ki jo premore vaša domišljija. Lahko se sprehajate med faraoni, palčki in gusarji, lahko doživite neverjetne adrenalinske izkušnje. V prazničnih dneh lahko tako od začetka tega meseca do konca leta uživate obkroženi z množico okraskov, lučk in predstav v božično-novoletno okrašenem Gardalandu in v čarovniji Gardaland Magic Winter. Park ima sicer kar štirideset atrakcij, štiri tematsko različne vasice, številne trgovinice, restavracije … Fantasy Kingdom je urejena za vse tiste, ki boste park obiskali s svojimi malimi nadebudneži in raziskovali drevesno hišo Peteršiljčka. Posebni atrakciji sta tako imenovana hiša norosti, kjer je vse mogoče, in najnovejši vlak smrti – oblivion. Seveda so na ogled številne predstave, ki vas bodo navdušile, na primer predstava na ledu, pravi hollywoodski spektakel …

Po darilce v Milano

Milano je mesto mode in pa, kar je ta mesec še posebno aktualno, mesto nogometa. Prestolnica Lombardije je pomembno mesto visoke italijanske kulture s posebnim življenjskim utripom in slogom ter z bogato preteklostjo in vznemirljivo sedanjostjo. Seveda ne morete reči, da ste bili v Milanu, če ne obiščete veličastnega trga Piazza del Duomo s stolnico, ki je največja gotska mojstrovina v Italiji in tretja največja cerkev v Evropi. Na tem trgu so tudi številne stojnice, ki ponujajo dišeče dobrote in darilca, ki jih boste lahko kupili za svoje najbližje. Milano ni poceni, toda če se boste odločili za sprehod pod bližnjimi arkadami Galerije Vittoria Emanuela, kjer se vrstijo najlepše modne trgovine, boste videli, koliko lahko stane majhna torbica ali ženska bluza. No, če boste že v Milanu, se spodobi, da se sprehodite tudi do slovite milanske operne hiše La Scala.

Miramar in božični sejem v mestu

Konec novembra so slavnostno razsvetlili tudi to italijansko pristaniško mesto, vse popoldne so prižigali lučke na božičnih drevescih ob zvokih glasbenih skupin in ob petju otrok občinskega vrtca Delfino Blu in mladinskega zbora InCanto pod vodstvom Aglaie Merkel na Trgu zedinjene Italije (Piazza Unità d'Italia). Župan Roberto Dipiazza je ob tem dejal, da Tržačani in Tržačanke po dveh letih pandemije čutijo potrebo, da se objamejo in drug drugemu zaželijo vesel božič. Obenem so zaživeli tudi božični sejmi na ulicah in trgih Via delle Torri, Via Amilcare Ponchielli, Piazza Sant'Antonio Nuovo in Piazza della Borsa, ki čakajo na obiskovalce, tudi iz Slovenije.

Trst je namreč od nekdaj priljubljeno mesto za enodnevne izlete in v tem severnojadranskem pristanišču je vedno veliko obiskovalcev iz naše dežele, še posebno božičnega sejma. Tam lahko nakupite darilca, pokusite raznovrstne slaščice in druge italijanske dobrote, prisluhnete uličnemu koncertu, lahko pa se le sprehodite po praznično okrašenih ulicah tik ob morju. Božični sejem v Trstu namreč velja za najhitreje rastoči božični sejem, saj vsako leto povečajo ponudbo in število stojnic.

No, ni nujno, da se takoj zapodite med stojnice v mestnem središču, izlet lahko začnete z obiskom gradu Miramar, ki ga je svoji ženi, princesi Šarloti, zgradil nadvojvoda Maksimilijan Habsburški. Torej, sprehod po parku, ogled muzeja v gradu, ki stoji na pečini nad morjem, nato pa obisk božičnega sejma v mestu.