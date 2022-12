No, kot smo izvedeli iz krogov naše delegacije v Maroku, so se Slovenci tam prijeli za glavo, ko so slišali, da je omanski nož prejel to laskavo Unescovo priznanje. Le kako se nismo prej spomnili, da bi med svetovno nesnovno dediščino vpisali tudi recimo štajerski nož?! Ki je pri nas, kot vemo, eno najpogosteje uporabljenih sredstev mediacije v družinskih in medsosedskih sporih. Ni vrag, da bi, če bi znali kandidaturo ustrezni utemeljiti – in stvarnih podlag za to je ničkoliko, o njih skorajda dnevno poročamo – gladko premagal tisto ubogo omansko »nošenje noža«.